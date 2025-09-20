¡Acá está el Lobo! Gimnasia y Esgrima ganó y recuperó la punta a dos fechas del final

Gimnasia y Esgrima fue claramente superior a San Telmo y lo venció por 2 a 0 en el Víctor Legrotaglie. Los tantos de Ferreyra y Lencioni le permitieron al Lobo recuperar la cima en soledad de la Zona B de la Primera Nacional a falta de dos fechas. La ilusión es imparable en el Parque.

El equipo de Ariel Broggi salió enchufadísimo, sabiendo que si quería recuperar la punta primero debía ganar su partido, y luego pensar en lo que sucediera en Chaco. Por eso, los 20’ iniciales fueron exclusivos del dueño de casa , que levantó a su gente a fuerza de presión en tres cuartos y búsqueda rápida del arco rival.

En ese aspecto, la clave fue Nicolás Romano. A esta altura del campeonato, recuperar a uno de los mejores jugadores de la cantera significa contar con un refuerzo de jerarquía . En su primera titularidad en todo el año, el 7 no evidenció rastros del largo parate que padeció por la lesión ligamentaria. Se movió por todo el frente de ataque, estuvo participativo y colaboró con 3 remates que despertaron aplausos.

El Lobo sacó la merecida diferencia sobre el minuto 15’, cuando Franco Saavedra mandó un centro venenoso que encontró el cabezazo letal del goleador Ferreyra para mandarla al fondo de la red .

A partir de allí, Gimnasia trató de planchar el trámite, y regular energías luego de un comienzo arrollador. En parte, la decisión también se produjo por la poca capacidad de San Telmo de llegar con peligro. La excepción fue un disparo desviado de Uriburu tras un despeje defectuoso de la defensa. Nada más.

El inicio del complemento fue calcado al del primer tiempo. Gimnasia tirado en ataque, feroz y con el arco entre ceja y ceja. Primero avisó con cabezazos de Mondino y Galeano en dos pelotas paradas, y luego coronó.

A los 10’, Nadalín llegó hasta el fondo y tiró un centro que fue repelido por la visita, pero que le quedó a Lencioni en la puerta del área. El once conectó con Romano y buscó la devolución, que llegó con una pelota pinchadita por encima de los rivales. Una hermosura que el volante no desaprovechó para el 2 a 0.

Luego de estirar la cuenta, el Lobo vio la fragilidad de San Telmo y fue a buscar otro tanto más. Saavedra, como todo el partido, ganó constantemente el carril derecho, y se mostró como una opción irresistible. El lateral le puso un centro bárbaro a Ferreyra que se estiró para obligar la respuesta de Enrico, y luego exigió por sí mismo al portero con un fuerte remate.

Los espacios siguieron apareciendo sobre la recta final, y parecía que en cualquier momento llegaría otro grito sagrado. Lencioni quiso conseguirlo, pero su tiro libre se estrelló en el travesaño.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza - San Telmo Gimnasia y Esgrima - San Telmo, por la Primera Nacional Prensa GyE

Quedarán dos finales para el Mensana, donde todo se definirá. La hora de la verdad ha llegado, y Gimnasia sueña con estar preparado para atravesarla felizmente. Tiene material para hacerlo.

Formaciones Gimnasia y Esgrima vs San Telmo:

Gimnasia y Esgrima (2): César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Mario Galeano, Nahuel Barboza, Nicolás Romano, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

San Telmo (0): Joaquín Enrico; Gonzalo Dell Aquila, Gabriel Pusula, Nicolás Morro, Rodrigo Sosa; Agustín Ojeda, Elías Brítez, Juan Cruz Zurbriggen, Leonel Miranda; Renzo Uriburu, Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco.

Datos del partido:

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Adrián Franklin

Goles: PT: 16' Brian Ferreyra (G). ST: 10' Facundo Lencioni (G)

Cambios: ST: 11' S. Formicheli por Dell Aquila (ST), 11' J. Porto por Miranda (ST), 16' N. Servetto por Galeano (G), 16' I. Antonio por Romano (G), 20' J. Puch por Antonini (G), 22' F. Tello por Brítez (ST), 22' M. Astina por Ojeda (ST), 28' I. Pardo por Uriburu (ST), 35' M. Recalde por Saavedra (G) , 35' B. Andrada por Lencioni (G)

