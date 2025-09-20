Triunfazo sufrido del Deportivo Maipú frente a Arsenal de Sarandí

Arsenal de Sarandí y Deportivo Maipú protagonizaron un partido eléctrico y atractivo por la fecha 32 de la Primera Nacional , en el Viaducto. El Botellero ganó 2 a 1 con los goles de Bonacci y Faggioli, pero terminó con dos menos por las expulsiones de Villarreal y Eggel

Fórmula 1: Colapinto nuevamente tiene una jornada para el olvido, esta vez en el circuito urbano de Bakú

Santino Andino, la joya de Godoy Cruz, jugará el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

El Cruzado no jugó bien y padeció durante toda la tarde. Mostró problemas para cortar el circuito de juego de un elenco local apremiado por el descenso a la B Metropolitana.

En ese aspecto, los volantes de Arsenal ganaban de forma constante las espaldas del medio de Maipú , y llegaban con ventaja a los metros de riesgo para finalizar con disparos de media distancia, o intentando conectar con los delanteros.

Así, Tomás Fernández tuvo tres oportunidades (una muy clara con al arco a su merced tras mala salida de Pietrobono), Sabatini creó otras tres (un mano a mano, un disparo apenas desviado, y un cabezazo al travesaño), y González también exigió.

Lo positivo del conjunto de Alexis Matteo pasó por Marcelo Eggel. Si bien por momentos le costó tomar contacto con el balón, las pocas veces que pudo hacerlo desniveló con destellos de su calidad. Primero con dos centros venenosos que Pío Bonacci y Mirko Bonfigli no aprovecharon, y luego con la apertura del marcador.

Ese gol llegó a los 35’, cuando el Botellero reanudó rápido tras una infracción, Eggel recibió en la medialuna y remató, el arquero dio rebote, y De La Reta se la cedió a Bonacci para el 1 a 0.

La expulsión de Matías Villarreal en el cierre de la primera mitad profundizó el dominio de Arsenal en la zona media. A partir de allí, el dueño de casa creció en lo anímico, y mostró mucho ímpetu. en contrapartida, comenzó a quedar muy mal parado para las contras del Cruzado.

Imagen de WhatsApp 2025-09-20 a las 16.25.50_66bad567

A los 19', el local cobró el premio al esfuerzo. Emiliano Purita se impuso en el área rival, llegó hasta el fondo y conectó con Axel Batista, que la mandó a guardar con la ayuda del rebote en un defensor.

Pero Maipú no se iba a dar por vencido tan fácil. Tan sólo tres minutos después de la igualdad, Lucas Faggioli creó una pared con la ayuda de Pio Bonacci, y sacó un gran remate que superó a Pourtau. En la siguiente acción, Eggel le propinó un cabezazo sin pelota a Serrano, y el Cruzado se quedó con dos menos.

A partir de allí el trámite fue con el local desesperado en la búsqueda del empate, siendo superior pero sin la puntería necesaria, y la visita redoblando esfuerzos para sostener una victoria clave pensando en el futuro. El milagro casi se produjo a los 51’, cuando Sabatini remató, y Serrano abajo del arco la tiró por arriba. Ganó Maipú y sigue prendido al Reducido.

Deportivo Maipú ante Arsenal, por la Primera Nacional Deportivo Maipú ante Arsenal, por la Primera Nacional AFC

Formaciones de Arsenal vs Deportivo Maipú:

Arsenal (1): Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Esteban Fernández, Talo Colletta, Tomás González; Axel Batista, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Deportivo Maipú (2): Ignacio Pietrobono; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Luciano Paredes, Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli; Tomás Silva y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Datos del partido:

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Pablo Giménez

Goles: PT: 35' Pío Bonacci (DM). ST: 19' Axel Batista (A), 22' Lucas Faggioli (DM)

Cambios: PT: 34’ J. Vila por Lucero (A). ST: 00' M. Campagnaro por Silva (DM), 9' F. Bordagaray por Coletta (A), 30' G. Klusener por González (A), 30' D. Sayago x Vila (A) , 30' J. Arnó por De La Reta (DM), 30' F. Saccone por Bonacci (DM), 40' E. Ozuna por Bonfligli (DM), 50' S. Paulini por Faggioli (DM)

Incidencias: PT: 47' Expulsado M. Villarreal por juego brusco (DM). ST: 24' Expulsado M. Eggel por agresión a un rival (DM). Entre el minuto 24 y 31 el partido estuvo detenido por agresión a un colaborador de Maipú por parte de la platea.

Minuto a minuto y estadísticas: