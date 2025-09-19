Futsal: Andes Talleres y Jockey club buscan su pasaje a la gran final en la División de Honor de clubes

En el marco del torneo para clubes de la División de Honor para caballeros en Futsal, se disputaron los octavos de final y los mendocinos tuvieron resultados agridulces, y solo pasaron a la llave semifinal los quintetos de Jockey Club y Andes Talleres que deberán enfrentarse entre si en la jornada de hoy para ver quien disputará la final.
Fefusa defiende la corona, en este importante torneo de clubes, el más importante hasta el año anterior, recordemos que el ultimo campeón fue Mendoza de Regatas, pero ya quedó eliminado, igual que el subcampeón 2025: Club Alemán.
Los resultados en cuartos de final fueron: Los Gordos 5, Maranatha 4; Godoy Cruz 1, Transportes Wenu 2; Andes Talleres 3, MYL Futsal 1 y Cementista 2, Jockey Club 3.