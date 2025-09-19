19 de septiembre de 2025 - 11:33

Futsal: Andes Talleres y Jockey club buscan su pasaje a la gran final en la División de Honor de clubes

Fefusa defiende la corona, en este importante torneo para clubes de Futsal, porque el último campeón fue Mendoza de Regatas, pero que no podrá repetir el logro

Foto:

Gentileza/ Christian Sosa
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el marco del torneo para clubes de la División de Honor para caballeros en Futsal, se disputaron los octavos de final y los mendocinos tuvieron resultados agridulces, y solo pasaron a la llave semifinal los quintetos de Jockey Club y Andes Talleres que deberán enfrentarse entre si en la jornada de hoy para ver quien disputará la final.

Por Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los resultados en cuartos de final fueron: Los Gordos 5, Maranatha 4; Godoy Cruz 1, Transportes Wenu 2; Andes Talleres 3, MYL Futsal 1 y Cementista 2, Jockey Club 3.

Semifinales de División de Honor

  • 19 Andes Talleres vs Jockey Club.
  • 21 Transporte Wenu vs Los Gordos.
