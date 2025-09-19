Fórmula 1: Franco Colapinto quedó último en Bakú después de disputar las dos prácticas libres de la jornada

La primera jornada de entrenamiento, en el marco del GP de Azerbaiyán, de Fórmula 1 : tuvo a los McLaren dominando la sesión inicial con Lando Norris (1:42.704) y Oscar Piastri , pero con Ferrari marcando el ritmo de la FP2 de la mano de Lewis Hamilton (1:41.293) y Charles Leclerc (1:41.367).

Franco Colapinto figuró 19 ° en la FP1 por delante de su compañero Pierre Gasly con un mejor registro de 1:45.299 durante una jornada inaugural de entrenamiento que estuvo parada durante varios minutos por un problema en la pista e impidió que los equipos desarrollen totalmente sus esquemas de trabajo.

En la segunda tanda de ensayos en la pista urbana de la ciudad de Bakú , el argentino quedó último con su mejor vuelta en 1:43.322, lo que lo dejó a 0.648 del giro más veloz del francés (1:42.674) pero también a 0.355 del 19°, Fernando Alonso.

El corredor de 22 años acumuló en total 34 vueltas en el trazado urbano del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, con la mente puesta en lo que será la tercera práctica este sábado desde las 5.30 de la mañana y que servirá como antesala de la clasificación (9AM), sesión que organizará la grilla de largada para la carrera principal del domingo que tiene como horario de partida las 8 de la mañana.

Arrancó el segundo ensayo en Bakú

08:59 ¡Arranca la segunda práctica en Bakú!

09:05 Los Sauber son los primeros en registrar tiempo en la tanda con neumáticos medios: Gabriel Bortoleto giró en 1:44.452 y Nico Hülkenberg marcó 1:44.218.

Primer registro para Franco Colapinto en esta FP2 con neumáticos blandos: 1:44.996. Es su mejor vuelta en lo que va de esta jornada. Max Verstappen figura primero con 1:43.226.

9. 11 Primer registro para Pierre Gasly en esta FP2 y marca 1:44.952, apenas 0.071 más rápido que Colapinto.

9. 13 Lando Norris registra en estos momentos la vuelta más rápida de la sesión con 1:42.199

9. 15 Franco Colapinto mejora sus propios registros tras marcar 1:44.237 que lo ubica momentáneamente 15°

9. 16 Gran vuelta de las Ferraris: Charles Leclerc lidera la tanda ahora con un registro de 1:41.786 y Lewis Hamilton figura detrás con 1:41.938.

9. 18 Buen registro de Pierre Gasly para mejorar los tiempos de Alpine: giró en 1:43.945 y aparece 16°, con una diferencia de 0.292 por delante de Colapinto.

9. 21 Gran vuelta de Lewis Hamilton con neumáticos medios para posicionarse como el más veloz en estos momentos (1:41.543). Promisorio arranque de Ferrari en este viernes.

9. 24 La mayoría de los corredores están en los pits para emplear cambios con el fin de realizar una segunda prueba en esta FP2. Franco Colapinto figura 20° con 1:44.237 y Pierre Gasly aparece apenas 0.292 por delante con 1:43.945. Entre medio de los dos está el Haas de Oliver Bearman (1:44.003). El mejor registro es el de Lewis Hamilton (1:41.543).

9.32 Problemas para Lando Norris: tocó el muro con el neumático trasero derecho y regresa a boxes para reparar las roturas. “Le di a la pared, se fueron los neumáticos”, avisa por radio.

9.34 Mejora Franco Colapinto sus registros en otro intento para figurar 16° momentáneamente con 1:43.329 utilizando neumáticos medios, 0.616 más veloz que el tiempo previo de Gasly.

9. 36 Otro intento de Franco Colapinto con una leve mejoría: ahora pone su mejor tiempo en esta FP2 en 1:43.322

9.37 La vuelta más rápida de la sesión pertenece en estos momentos a Charles Leclerc con 1:41.367. Su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton, aparece 1:41.543

9. 41 Pierre Gasly pone un mejor registro en su tanda de entrenamiento con 1:43.503, pero no logra salir del último lugar. Aparece a 0.181 de Franco Colapinto, quien está 19°.

9. 48 Pierre Gasly mejora sus registros con 1:42.674, poniendo el mejor tiempo de Alpine en el fin de semana con una diferencia de 0.648 sobre su compañero Franco Colapinto que ahora aparece 20°.

10. 07 ¡Terminó la segunda práctica en Bakú! Lewis Hamilton fue el más veloz de la jornada con un registro de 1:41.293, por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc (1:41.367) y del hombre de Mercedes George Russell (1:41.770).

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina)

Clasificación: 9.00 (Argentina)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)

