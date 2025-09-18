Alpine ofrece 16 puestos para quienes sueñan con la Fórmula 1 y trabajar con Franco Colapinto: cómo postular

La escudería Alpine de Fórmula 1 anunció la apertura de inscripciones para su programa internacional de pasantías, una iniciativa que este año ofrece 16 vacantes para jóvenes que deseen incorporarse a distintas áreas del equipo en Enstone (Inglaterra) y Viry-Châtillon (Francia) .

La propuesta, denominada “Apprentice Programme 2025” , busca captar talento joven con perfil técnico y vocación por el automovilismo, en un contexto en el que el argentino Franco Colapinto se consolida como piloto titular del equipo para 2026.

De acuerdo con lo informado por Alpine, los postulantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

Franco Colapinto luciendo los colores del equipo Alpine en los trabajos previos al inicio de la temporada de Fórmula 1. (@AlpineF1Team)

El proceso de aplicación se realiza a través del portal oficial de empleo de Alpine Racing , alojado en la plataforma Workday. Los interesados deben completar la inscripción en línea, adjuntar un currículum vitae y una carta de presentación en inglés , y seleccionar el área en la que buscan desempeñarse. Las posiciones disponibles están vinculadas a ingeniería, diseño, aerodinámica, simulación, performance y mecánica.

De salir seleccionado, estas pasantías se desarrollarán en Enstone, donde el equipo lleva adelante el trabajo de simulación y desarrollo junto a los pilotos, y en Viry-Châtillon, donde se producen componentes mecánicos y eléctricos de los monoplazas.

Alpine y su programa de proyección internacional

El programa de Alpine se convirtió en una de las vías más concretas para que estudiantes y jóvenes profesionales puedan acceder a la Fórmula 1 desde la Argentina, un ámbito históricamente difícil de alcanzar por la distancia geográfica y las barreras de acceso.

En este marco, la presencia de Franco Colapinto en el equipo representa un incentivo adicional para los postulantes nacionales que sueñan con integrarse al mundo del automovilismo europeo.