Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Se trata de Nehuén Pérez, quien se retiró lesionado en la victoria del Porto y su recuperación se estima de 6 a 7 meses.

Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, la Selección Argentina deberá atravesar una serie de amistosos para conformar el plantel que disputará la competencia en Estados Unidos, México y Canadá. Lo cierto es que Lionel Scaloni ya tiene el primer dolor de cabeza y se trata de una baja en la defensa.

El DT campeón del mundo piensa en la confección de los convocados y uno de los jugadores que aspiraba a formar parte de la renovación defensiva era Nehuén Pérez, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho este sábado en lo que fue victoria del Porto ante Nacional por la mínima en el marco de la Primeira Liga de Portugal.

Embed Nehuen Perez a sair lesionado



Força, Nehuen! #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #fcporto #nacional pic.twitter.com/vWLK2igz4k — sport tv (@sporttvportugal) September 13, 2025 El estado de salud de Nehuén Pérez que preocupa a Lionel Scaloni El defensor argentino había ingresado a los 10 minutos del complemento para ocupar su lugar en el lateral derecho, pero solo pudo mantenerse sobre el césped 5 minutos antes de haber sido retirado en camilla.

“El defensa argentino fue operado este domingo por la mañana por el Dr. Nuno Brito, y la intervención transcurrió sin incidentes. Nehuén Pérez comenzará ahora su recuperación bajo la supervisión del departamento de salud del FC Porto”, confirmó Porto sobre el estado de salud del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nehuen Perez (@nehuen.perez) De esta manera, Pérez estará apartado del terreno de juego por los próximos 6 a 8 meses, un tiempo que lo aleja del sueño de formar parte de la nomina de la Albiceleste, de cara a la próxima Copa del Mundo. Recordemos que este futbolista era seguido por Scaloni debido a la posibilidad de colocarlo en la zaga central, así como en el lateral derecho.