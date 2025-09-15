Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, la Selección Argentina deberá atravesar una serie de amistosos para conformar el plantel que disputará la competencia en Estados Unidos, México y Canadá. Lo cierto es que Lionel Scaloni ya tiene el primer dolor de cabeza y se trata de una baja en la defensa.
El DT campeón del mundo piensa en la confección de los convocados y uno de los jugadores que aspiraba a formar parte de la renovación defensiva era Nehuén Pérez, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho este sábado en lo que fue victoria del Porto ante Nacional por la mínima en el marco de la Primeira Liga de Portugal.
El estado de salud de Nehuén Pérez que preocupa a Lionel Scaloni
El defensor argentino había ingresado a los 10 minutos del complemento para ocupar su lugar en el lateral derecho, pero solo pudo mantenerse sobre el césped 5 minutos antes de haber sido retirado en camilla.
“El defensa argentino fue operado este domingo por la mañana por el Dr. Nuno Brito, y la intervención transcurrió sin incidentes. Nehuén Pérez comenzará ahora su recuperación bajo la supervisión del departamento de salud del FC Porto”, confirmó Porto sobre el estado de salud del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.
De esta manera, Pérez estará apartado del terreno de juego por los próximos 6 a 8 meses, un tiempo que lo aleja del sueño de formar parte de la nomina de la Albiceleste, de cara a la próxima Copa del Mundo. Recordemos que este futbolista era seguido por Scaloni debido a la posibilidad de colocarlo en la zaga central, así como en el lateral derecho.
nehuen.perez_434132329_18423682555040015_4292351761518255301_n
Nehuén Pérez con la camiseta de la Selección Argentina
Hay que decir que Pérez formó parte del equipo que ganó la Finalissima ante Italia en Wembley en 2022 y que solo disputó un partido oficial, donde sumó apenas 14 minutos en su ingreso ante la Selección de Perú en La Bombonera, en la victoria Albiceleste por 1-0 con gol de Lautaro Martínez en noviembre del 2024.