15 de septiembre de 2025 - 12:24

Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Se trata de Nehuén Pérez, quien se retiró lesionado en la victoria del Porto y su recuperación se estima de 6 a 7 meses.

Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Foto:

Por Cristian Reta

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, la Selección Argentina deberá atravesar una serie de amistosos para conformar el plantel que disputará la competencia en Estados Unidos, México y Canadá. Lo cierto es que Lionel Scaloni ya tiene el primer dolor de cabeza y se trata de una baja en la defensa.

Leé además

Alexis Matteo, DT de Deportivo Maipú. Foto: Gentileza @fabisalamone_fotografía

Deportivo Maipú tiene una deuda importante para lograr el ascenso: "suena a excusa, pero es la verdad"

Por Nicolás Salas
La reacción de Carlos Palacios tras el cambio en Boca

Tensión en Boca: se conoció lo que se dijeron Carlos Palacio y Claudio Úbeda tras el cambio del chileno

Por Cristian Reta

El DT campeón del mundo piensa en la confección de los convocados y uno de los jugadores que aspiraba a formar parte de la renovación defensiva era Nehuén Pérez, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho este sábado en lo que fue victoria del Porto ante Nacional por la mínima en el marco de la Primeira Liga de Portugal.

“El defensa argentino fue operado este domingo por la mañana por el Dr. Nuno Brito, y la intervención transcurrió sin incidentes. Nehuén Pérez comenzará ahora su recuperación bajo la supervisión del departamento de salud del FC Porto”, confirmó Porto sobre el estado de salud del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.

Embed

De esta manera, Pérez estará apartado del terreno de juego por los próximos 6 a 8 meses, un tiempo que lo aleja del sueño de formar parte de la nomina de la Albiceleste, de cara a la próxima Copa del Mundo. Recordemos que este futbolista era seguido por Scaloni debido a la posibilidad de colocarlo en la zaga central, así como en el lateral derecho.

nehuen.perez_434132329_18423682555040015_4292351761518255301_n
Nehu&eacute;n P&eacute;rez con la camiseta de la Selecci&oacute;n Argentina

Nehuén Pérez con la camiseta de la Selección Argentina

Hay que decir que Pérez formó parte del equipo que ganó la Finalissima ante Italia en Wembley en 2022 y que solo disputó un partido oficial, donde sumó apenas 14 minutos en su ingreso ante la Selección de Perú en La Bombonera, en la victoria Albiceleste por 1-0 con gol de Lautaro Martínez en noviembre del 2024.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca

Se conoció la tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras el empate en Rosario

Por Cristian Reta
Papu Gómez, rompió el silencio con respecto a su dóping y Selección Argentina. 

Por primera vez, Papu Gomez habó sobre Lionel Scaloni tras su salida de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Otamendi jugó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas y no pudo completarlo: fue expulsado. 

La Selección Argentina perdió en su visita a Ecuador

Por Redacción Deportes
Mauro Icardi con la camiseta de la Selección Argentina. 

Selección Argentina: qué fue de la vida de los primeros jugadores convocados por Lionel Scaloni

Por Redacción Deportes