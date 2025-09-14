14 de septiembre de 2025 - 18:47

Deportivo Maipú tiene una deuda importante para lograr el ascenso: "suena a excusa, pero es la verdad"

Alexis Matteo, DT del Cruzado, habló tras el empate ante All Boys, donde encontró cosas positivas y se refirió a la falta de efectividad de sus delanteros.

Alexis Matteo, DT de Deportivo Maipú. Foto: Gentileza @fabisalamone_fotografía

Estamos hablando de la fase ofensiva, donde el Cruzado no puede marcar la diferencia y sus delanteros se encuentran huérfanos de goles. sobre esta falencia se refirió el DT del Deportivo Maipú, que pese al empate, encontró cosas positivas para destacar.

La palabra de Alexis Matteo, DT de Deportivo Maipú

Tras el encuentro, el entrenador del Botellero, Alexis Matteo, fue contundente: “Me parece que no salió el plan de juego en la fase ofensiva. El Rival se replegó muy bien, nos faltó estar más fino para transformar las situaciones de gol”.

“Me voy satisfecho porque All Boys no pateó al arco. Satisfecho si, contento no, porque no sacamos diferencia en la zona de reducido y se lamentan esos dos puntos. Hoy no generamos lo que generamos habitualmente de local”, continuó el DT.

Pese a no definir las chances claras, el técnico del Cruzado destacó que observó cosas positivas en el rendimiento del equipo: “Quizás la gente entiende que de local hay que ganar, pero mirando los resultado que se dieron, hay cosas positivas. Suena a excusa, pero es la verdad, hay cosas positivas”.

Sobre la falta de gol de sus delanteros, el entrenador aseguró que ve “el vaso medio lleno”, ya que priorizaron hacerse fuertes en defensa: “Desde que llegamos los jugadores de la fase ofensiva no pudieron convertir, hoy nos toca convivir con eso. No solo Pio (Bonacci), sino los jugadores que se ocupan en la ofensiva. Hay que seguir trabajando”.

En esa tónica, el zaguero Aaron Aguero opinó: “Hay que mejorar en lo ofensivo en lo que queda del campeonato para sacar todos los puntos posibles. En lo que quede hay que sumar”.

