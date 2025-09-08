Primera Nacional: Deportivo Maipú y Alvarado, en un empate para el olvido

Alvarado y Deportivo Maipú empataron 0 a 0 en un partido correspondiente a la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional, disputado en el estadi o José María Minella de Mar del Plata. Fue un encuentro discreto, con pocas emociones y escasas situaciones de gol, en el que el conjunto mendocino sacó mayor rédito, al mantenerse en zona de Reducido.

Con este punto obtenido en la "Feliz", el Cruzado se mantiene en el octavo lugar de la tabla, aferrado a la última plaza de clasificación. Pese a un rendimiento lejos de sus mejores presentaciones, logró sumar fue ra de casa y continuar en carrera y en Zona de Reducido.

El Botellero llegaba con el ánimo en alza tras su valioso triunfo ante Deportivo Madryn por 2 a 0 , pero esta vez no logró imponer su juego ante un Alvarado necesitado, que pelea por no perder la categoría y venía de capa caída.

A los 10 minutos del primer tiempo, Emiliano Ozuna ingresó en reemplazo de Rubens Sambueza, q uien salió lesionado con molestias en su pierna izquierda. El experimentado volante dejó el campo por sus propios medios, aunque con gestos de dolor.

El Cruzado juega un partido clave frente al Torito marplatense cuando solo restan 4 fechas para que concluya el certamen.

En los primeros minutos, el Torito intentó tomar la iniciativa, pero careció de profundidad y nunca llegó con peligro al arco defendido por Juan Pablo Pietrobono . A medida que pasaron los minutos, y con la influencia creciente de Marcelo Eggel, Maipú adelantó sus líneas y comenzó a inquietar al rival.

La primera ocasión clara fue para Franco Saccone, que conectó de cabeza pero no logró vencer al arquero local. Poco después, Mirko Bonfigli probó desde afuera del área con un potente remate que se estrelló contra el vértice del arco defendido por Gómez Riga.

¡Hoy juega el Cruzado!



Desde las 15hs, Deportivo Maipú visita a Alvarado.#SomosMaipú

Minutos más tarde, el propio Gómez Riga salvó de manera insólita: tras un córner ejecutado por Eggel desde la derecha, la pelota lo impactó en la cabeza accidentalmente y evitó la caída de su arco.

Alvarado intentó aprovechar los espacios que dejaba Maipú, pero ni Miori ni Susvielles lograron inquietar. En defensa, la dupla Paredes–De La Reta se mostró firme y ordenada.

En el complemento, Alvarado realizó algunas variantes en busca de mayor peso ofensivo, pero nunca logró quebrar el control que ejercía Maipú en la mitad de la cancha. El equipo mendocino mantuvo el orden y no fue sorprendido en ningún momento por el local

image El equipo dirigido por Alexis Matteo viene de bajar al puntero, Madryn. PrensaMaipú

Con el correr de los minutos, el juego se tornó lento, sin ritmo ni intensidad. Maipú tuvo la pelota en varios pasajes, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales. El duelo terminó siendo chato y sin brillo.

A pesar de la falta de fútbol, el punto le sirve a Deportivo Maipú, que se mantiene bien posicionado de cara a su próximo compromiso, que será el domingo frente al conjunto de All Boys, desde las 16, en el estadio Higinio Sperdutti.

Las formaciones

Alvarado (0): Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi,Agustín Irazoque, Agustín Aleo; Julián Ascacíbar, Matías Mansilla, Agustín Bolívar, Juan Gobetto; Marco Miori, Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vásquez.

Deportivo Maipú (0): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST: En el inicio, Facundo Russo por Ascacíbar(A), 15' Ivan Sandoval por Saccone (M) 16' Thomas Amilivia (M) y Cristian Gorgerino por Aleo (A), 21' Matías Pérez por Bolívar (A), 31' Tomás Silva por Ozuna (M), Lucas Faggioli por Bonfigli (M), 33' Tomás Bolzicco por Mansilla (A)

Estadio: JoséMaría Minella

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela