8 de septiembre de 2025 - 20:52

Liga Profesional: Miguel Ángel Russo todavía no vuelve a los entrenamientos en Boca

LIGA PROFESIONAL. Tras haber estado hospitalizado por una infección urinaria, Miguel Angel Russo está mejor, pero aún no vuelve a los entrenamientos de Boca.

El entrenador Miguel Ángel Russo está en su casa y por el momento,no retorna a los entrenamientos en Boca.&nbsp;

El entrenador Miguel Ángel Russo está en su casa y por el momento,no retorna a los entrenamientos en Boca. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Maximiliano Salas anotó el segundo gol millonario y mostró que está recuperado de su lesión en la rodilla. 

A River Plate le alcanzó con chispazos de jerarquía para vencer a San Martín (SJ)

Por Juan Azor
Agustín Marchesín se lesionó y debió salir

Preocupación en Boca por la lesion del arquero Agustín Marchesín

Por Redacción Deportes

Vale la pena recordar que el entrenador de 69 años fue hospitalizado el último martes en el Instituto Fleni, luego de someterse a unos análisis de rutina, en los que se le detectó una bacteria. A pesar de que siempre mantuvo un buen estado anímico y manifestó sus ganas de volver a su hogar para retomar sus actividades, los médicos decidieron que pasara varias noches allí, hasta que el viernes por la tarde le dieron el alta.

Miguel Angel Russo - Leandro Paredes
Miguel Angel Russo contin&uacute;a su evoluci&oacute;n y est&aacute; de reposo en su casa.&nbsp;

Miguel Angel Russo continúa su evolución y está de reposo en su casa.

Durante su internación, su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y su ayudante de campo, Claudio Úbeda, pasarón por la clínica a visitarlo. Además, hubo varios personajes del ambiente futbolístico que le desearon una pronta recuperación, como Guillermo Barros Schelotto, técnico de Vélez, y Gustavo Alfaro, de la selección de Paraguay.

Si bien los estudios de esta mañana no arrojaron preocupaciones y que se lo ve visiblemente mejorado, Russo permanecerá en su casa por unos días más. Claro que ante la inminencia del duelo ante Rosario Central del próximo domingo surge la incertidumbre sobre su presencia en el Gigante de Arroyito, donde es adorado. De todos modos, eso pasa a un segundo plano cuando lo que más importa en La Ribera es la salud del DT.

El Xeneize iniciará una nueva semana de trabajos con el objetivo de extender su buen presente (acumula tres victorias consecutivas), y el próximo domingo, desde las 17.30, visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Los dirigidos por Russo marchan terceros en la Zona A del Clausura y segundos en la tabla anual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca - Aldosivi por la fecha 7 de la Liga Profesional

Boca Juniors estiró el buen andar y venció a Aldosivi en Mar del Plata

Por Redacción Deportes
El arquero azul fue pieza clave en el triunfo de la Lepra frente al Bicho en el Parque y se ganó una de las mayores ovaciones de la hinchada.

Liga Profesional: Ezequiel Centurión, el pilar de Independiente Rivadavia en la victoria frente a Argentinos

Por Sergio Faria
Fabrizio Sartori, autor del primer gol de Independiente Rivadavia.   

Liga Profesional: Independiente Rivadavia ganó un partidazo y se metió en zona de copas

Por Sergio Faria
San Lorenzo y Huracán empataron por la Liga Profesional

San Lorenzo y Huracán no se sacaron ventajas en el clásico e igualaron 0 a 0

Por Redacción Deportes