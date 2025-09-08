Liga Profesional: Miguel Ángel Russo todavía no vuelve a los entrenamientos en Boca

LIGA PROFESIONAL. Tras haber estado hospitalizado por una infección urinaria, Miguel Angel Russo está mejor, pero aún no vuelve a los entrenamientos de Boca.

El entrenador Miguel Ángel Russo está en su casa y por el momento,no retorna a los entrenamientos en Boca.

A pesar de una mejora tras el descanso del fin de semana en su hogar, Miguel Ángel Russo aún no volverá a estar al frente de los entrenamientos de Boca. Luego de haber permanecido internado durante la semana pasada por una infección urinaria, su estado ha mostrado una evolución positiva, pero que por ahora llama a la cautela antes de hacerlo volver al rodaje.

Vale la pena recordar que el entrenador de 69 años fue hospitalizado el último martes en el Instituto Fleni, luego de someterse a unos análisis de rutina, en los que se le detectó una bacteria. A pesar de que siempre mantuvo un buen estado anímico y manifestó sus ganas de volver a su hogar para retomar sus actividades, los médicos decidieron que pasara varias noches allí, hasta que el viernes por la tarde le dieron el alta.

Miguel Angel Russo - Leandro Paredes Miguel Angel Russo continúa su evolución y está de reposo en su casa. CABJ Durante su internación, su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y su ayudante de campo, Claudio Úbeda, pasarón por la clínica a visitarlo. Además, hubo varios personajes del ambiente futbolístico que le desearon una pronta recuperación, como Guillermo Barros Schelotto, técnico de Vélez, y Gustavo Alfaro, de la selección de Paraguay.

Si bien los estudios de esta mañana no arrojaron preocupaciones y que se lo ve visiblemente mejorado, Russo permanecerá en su casa por unos días más. Claro que ante la inminencia del duelo ante Rosario Central del próximo domingo surge la incertidumbre sobre su presencia en el Gigante de Arroyito, donde es adorado. De todos modos, eso pasa a un segundo plano cuando lo que más importa en La Ribera es la salud del DT.

Liga Profesional: quién está a cargo del plantel de Boca Mientras el entrenador recibía su tratamiento, los entrenamientos del equipo continuaron con normalidad, y así seguirán por ahora. Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz (el resto del cuerpo técnico) se hicieron cargo de las prácticas ante la ausencia del DT, siguiendo de cerca la planificación que el técnico manejaba de forma remota.