El gol más importante de Edison Cavani: "Un ángel de la guarda"

Rafa Cotelo contó que el delantero de Boca apareció con una ayuda económica decisiva que permitió concretar una cirugía de urgencia sin demoras.

Edison Cavani y un gesto solidario de puro amor.&nbsp;

Edison Cavani y un gesto solidario de puro amor. 

El periodista y murguista uruguayo Rafa Cotelo reveló que su hija Ema debió ser sometida a una cirugía de urgencia en Argentina, y en ese momento decisivo apareció una ayuda inesperada y decisiva: la de Edinson Cavani, delantero de Boca.

Rafa Cotelo: “No me alcanzaba ni con todo lo que tenía en la vida”

El viaje desde Uruguay estuvo cargado de tensión. Al llegar a la clínica porteña, la especialista revisó los estudios y, alarmada, dispuso su inmediata internación. El diagnóstico fue contundente: había que operar sin demora.

El conductor recordó que, aunque la médica le advirtió sobre la gravedad de la enfermedad, buscó darle tranquilidad con una frase que nunca olvidará: En tres o cuatro horas ella sale lo más bien.

Sin embargo, el costo de la operación superaba lo que podía afrontar en ese momento, y el pago debía hacerse en efectivo de manera inmediata.

“No me alcanzaba ni con todo lo que tenía en la vida, relató. Intentó ofrecer transferencias o cheques, pero la respuesta fue negativa.

Edison Cavani: “Ya salgo para ahí”

Cotelo llamó a un amigo muy especial: Edinson Cavani. El delantero reaccionó sin dudar: Ya salgo para ahí. Aunque la distancia no le permitió llegar de inmediato, buscó una alternativa insólita, pero efectiva: le pidió a un conocido, dueño de una tanguería cercana, que acercara el dinero en su nombre.

Así, apareció aquel hombre, al que Cotelo definió como “un ángel de la guarda”, con una caja repleta de billetes. “Me mandó el Edi. Si precisás más, esperá que venda unas pizzas más”, le dijo.

Gracias a esa ayuda providencial, la operación pudo realizarse sin demoras y Ema salió adelante.

Más tarde, cuando el médico describió la intervención como “muy extrema”, Cotelo le recordó la promesa inicial. La especialista, sincera, respondió: Señor, ¿cómo le iba a decir otra cosa?.

El comunicador cerró su relato entre agradecimientos y emoción: “Le agradezco que me haya mentido, porque no habría soportado esa presión”.

