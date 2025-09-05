5 de septiembre de 2025 - 18:26

Jorge Almirón contó intimidades del Consejo de fútbol de Boca y la injerencia en el día a día

El entrenador habló acerca de su paso por Boca Juniors, y especificó como era el trato con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

Jorge Almirón contó detalles de su paso por Boca

Los Andes
Dos años después de haber presentado su renuncia, Jorge Almirón decidió romper el silencio y contar intimidades de su paso por Boca Juniors. Entre otros aspectos, realizó una autocrítica por como se manejó, y desmintió rumores acerca del Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme.

Almirón descartó que el Consejo de Fútbol se meta en el día a día:

Consejo del fútbol
Juan Román Riquelme disolvió el Consejo de Fútbol

Juan Román Riquelme disolvió el Consejo de Fútbol

En declaraciones a DeporTV, el entrenador expresó que la realidad con la que se encontró en torno a los directivos fue muy diferente a la que había escuchado en los medios. "Cuando llegue se hablaba mucho del Consejo y la toma de decisiones, pero a mi no me tocó eso que dicen. Yo trabajé con total libertad, todo fue mío", expresó.

Luego, decidió profundizar y contar cuales eran los miembros de ese órgano de gestión que más cerca estuvieron de su cuerpo técnico. "El Chelo (Delgado) y Cascini estaban un poco más en el día a día", contó. Además, completó: "Por ahí se hablaba un poco de fútbol después de los entrenamientos, pero ninguno de ellos se metía. Jamás se metieron en el armado del equipo".

La autocrítica de Jorge Almirón en Boca:

El adiestrador no dudó en confesar que le costó adaptarse al ritmo del Xeneize, que obliga a cualquiera a trabajar bajo presión y una fuerte mirada externa. "Boca no es un club facíl y tenes que acostumbrarte rápido", analizó.

Sobre ese tema, Almirón aseguró que su gran error fue no saber manejar la gran cobertura que los medios de comunicación y las redes sociales hacen del plantel profesional. "Yo me equivoqué en eso. Mi cuerpo técnico me lo hizo saber. ‘Dijiste esto y las cámaras te captaron’. En un momento pedí disculpas a los jugadores también porque no me di cuenta. Ellos ya saben cómo es. Entonces hay que cuidar un poco el entorno".

En cuanto a los motivos de la renuncia a su cargo luego de la caída en la final de la Copa Libertadores, el DT afirmó: “Terminó el partido y me fui. Creía que el objetivo era ese y no se dio. No se me ofreció seguir”, descartando cualquier tipo de peleas con los dirigentes de la institución o los futbolistas.

Para finalizar, se mostró comprensivo sobre que no le hayan ofrecido la renovación, ya que eran tiempos tumultuosos en el Xeneize. “Era entendible porque había elecciones en el club y era todo muy día a día. No me podían proponer nada si todavía no sabían si iban a ganar”, cerró.

