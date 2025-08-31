Preocupación en Boca por la lesion del arquero Agustín Marchesín

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, tuvo que salir en la victoria de su equipo ante Aldosivi por una molestia.

Boca Juniors ganó 2 a 0 en el José María Minella de Mar del Plata, y todo debería ser alegría. Leandro Paredes volvió a ser determinante, y los goles de Di Lollo y Battaglia llegaron para que quebrar un trámite parejo. Sin embargo, sobre el cierre se produjo una situación que empañó el triunfo.

Se trata de la lesión de una de las máximas figuras del equipo, que resulta pilar fundamental para Miguel Ángel Russo: Agustín Marchesín. Cuando transcurrían los últimos instantes del duelo ante Aldosivi por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, el arquero exLanús recibió la pelota, enganchó ante la presión de Facundo De La Vega, y rápidamente sintió el tirón.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/qlG1rubTjd — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025 En una primera instancia, la seña de pedido de atención al banco de los suplentes parecía ser sólo para agotar algunos segundos en el reloj, pero luego Rodrigo Battaglia avisó que el guardapalos iba a tener que salir, y la revisión del cuerpo médico lo determinó.

De esta manera, Agustín Marchesín fue reemplazado por su suplente Leandro Brey, y se retiró caminando con mucha dificultad hacia donde se encontraban el resto de sus compañeros. Allí, confirmó ante las cámaras que se trató de una molestia en el gemelo de la pierna derecha.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PjCjhJWnf6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025 Cabe destacar que en las próximas horas se someterá a estudios para saber a ciencia cierta de que se trata su inconveniente, y cuanto tiempo de rehabilitación le demandará.