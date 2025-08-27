Boca Juniors suma un nuevo lesionado para el partido con Aldosivi

Se trata de un volante que se ganó la titularidad en Boca, y que no pudo terminar la práctica de este martes por una molestia.

Boca Juniors sigue sumando malas noticias de cara al partido del domingo ante Aldosivi, por la séptima fecha de la Liga Profesional. En la práctica de este miércoles, otro jugador titular sufrió una lesión, como le ocurrió a Marco Pellegrino este martes, y será baja.

Se trata del volante Rodrigo Battaglia, que no pudo terminar la práctica matutina por una molestia muscular, por lo que su presencia este fin de semana quedó en duda. A raíz de este inconveniente, el cuerpo técnico comandado por Russo definirá en las próximas horas si lo incluye en la delegación que viajará a Mar del Plata o si deberá quedarse en Buenos Aires.

La decisión inicial fue no realizarle estudios médicos y bajar las cargas de trabajo. Si no está al ciento por ciento, no será arriesgado. En ese escenario, el puesto quedaría entre Williams Alarcón y Milton Delgado, con ventaja para el chileno por los minutos que sumó en los últimos partidos frente a Independiente Rivadavia y Banfield.

El calendario ofrece cierto margen: después del cruce ante Aldosivi habrá un parate de dos semanas por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Boca recién volverá a jugar el fin de semana del 14 de septiembre, contra Rosario Central en Arroyito. Si Battaglia no tiene un desgarro, estaría disponible para ese compromiso.

Pellegrino tampoco estará, mientras Herrera acelera la recuperación: Ander Herrera Ander Herrera continúa recuperándose de una lesión que lo marginó de Boca El plantel también sufre la baja confirmada de Marco Pellegrino. El defensor sufrió una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo y no podrá estar en Mar del Plata. Russo elegiría a Ayrton Costa como reemplazo en la zaga.