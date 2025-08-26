26 de agosto de 2025 - 18:38

Dolor de cabeza para Russo y Boca: se lesionó un titular indiscutido

El técnico Xeneize recibió la mala noticia de la lesión de uno de sus pilares que no podrá estar ante Aldosivi.

Boca Juniors sufre por una baja en la defensa

Boca Juniors sufre por una baja en la defensa

Foto:

CABJ
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Hace dos semanas, Boca Juniors finalmente logró dejar atrás la mala racha de 12 partidos sin ganar, pero las noticias negativas son cesan. En los últimos minutos se confirmó la baja de un jugador titular para el técnico Miguel Ángel Russo.

Leé además

Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato en Boca. 

Mundo Boca: Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato con el Xeneize
Boca Juniors no podrá llevar sus hinchas al estadio Minella de Mar del Plata, el próximo domingo, cuando visite a Aldosivi por la 7ma. fecha del Torneo Clausura. 

Torneo Clausura: Boca no podrá llevar visitantes a Mar del Plata

Por Redacción Deportes

Marco Pellegrino, la baja en Boca Juniors:

Embed

Se trata del defensor Marco Pellegrino que, según informó el propio club a través de un parte médico, sufrió una lesión muscular de grado II del obturador externo izquierdo en el comienzo de esta semana, y no podrá estar ante Aldosivi este domingo por la tarde.

Lo más preocupante para el entrenador es que el zaguero estará fuera de las canchas durante un mes, por lo que se perderá con seguridad los choques ante Rosario Central y Central Córdoba, y probablemente el duelo ante Defensa y Justicia del 28 de septiembre.

Resulta una baja sensible para el andamiaje colectivo de un equipo que parecía haber encontrado los intérpretes para superar el mal momento. A tal punto es importante la participación de Pellegrino en la zaga, que desde su llegada en junio ha sido titular en 8 partidos del Xeneize, incluidos uno en el Mundial de Clubes (tras recuperarse de una lesión), otro por Copa Argentina ante Atlético Tucumán, y los seis encuentros qie disputó el club por el Clausura de la Liga Profesional.

Ayrton Costa se recuperó y sería titular:

Ayrton Costa
Ayrton Costa volver&iacute;a a ser titular en Boca

Ayrton Costa volvería a ser titular en Boca

Sin embargo no son todas malas para Russo. Es que la baja de Marco Pellegrino será cubierta por otro central de buen rendimiento que había sufrido problemas físicos, pero que ya está a la par del grupo: Ayrton Costa.

El defensor ingresaría para acompañar en la dupla de centrales a Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, y Lautaro Blanco, en lo que significaría el único cambio con relación al once inicial que venció a Banfield en La Bombonera este pasado domingo.

Así, de no mediar inconvenientes, Boca visitaría a Aldosivi en el José María Minella con la siguiente formación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juan Román Riquelme frenó la búsqueda de un manager

Se conoció la decisión de Riquelme sobre el futuro del mánager de Boca

Por Redacción Deportes
Vicente Taborda, pieza clave en el Platense campeón, cuyo pase pertenece a Boca, seguirá su carrera en el fútbol europeo. 

Mundo Boca: el Xeneize encaminó las ventas de Saracchi y Taborda al fútbol europeo

Por Redacción Deportes
La camiseta del Cape Town FC de Sudáfrica inspirada en Boca

Sudáfrica se tiñe de azul y oro: un equipo lanzó una camiseta clon de Boca y causó furor en redes

Por Nicolás Salas
El entrenador celebró la victoria en la Bombonera y llenó de elogios a sus jugadores. 

Russo celebró el triunfo de Boca y elogió a Leandro Paredes por su liderazgo y jerarquía

Por Redacción Deportes