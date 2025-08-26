Dolor de cabeza para Russo y Boca: se lesionó un titular indiscutido

Hace dos semanas, Boca Juniors finalmente logró dejar atrás la mala racha de 12 partidos sin ganar, pero las noticias negativas son cesan. En los últimos minutos se confirmó la baja de un jugador titular para el técnico Miguel Ángel Russo.
El técnico Xeneize recibió la mala noticia de la lesión de uno de sus pilares que no podrá estar ante Aldosivi.
Se trata del defensor Marco Pellegrino que, según informó el propio club a través de un parte médico, sufrió una lesión muscular de grado II del obturador externo izquierdo en el comienzo de esta semana, y no podrá estar ante Aldosivi este domingo por la tarde.
Lo más preocupante para el entrenador es que el zaguero estará fuera de las canchas durante un mes, por lo que se perderá con seguridad los choques ante Rosario Central y Central Córdoba, y probablemente el duelo ante Defensa y Justicia del 28 de septiembre.
Resulta una baja sensible para el andamiaje colectivo de un equipo que parecía haber encontrado los intérpretes para superar el mal momento. A tal punto es importante la participación de Pellegrino en la zaga, que desde su llegada en junio ha sido titular en 8 partidos del Xeneize, incluidos uno en el Mundial de Clubes (tras recuperarse de una lesión), otro por Copa Argentina ante Atlético Tucumán, y los seis encuentros qie disputó el club por el Clausura de la Liga Profesional.
Sin embargo no son todas malas para Russo. Es que la baja de Marco Pellegrino será cubierta por otro central de buen rendimiento que había sufrido problemas físicos, pero que ya está a la par del grupo: Ayrton Costa.
El defensor ingresaría para acompañar en la dupla de centrales a Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, y Lautaro Blanco, en lo que significaría el único cambio con relación al once inicial que venció a Banfield en La Bombonera este pasado domingo.
Así, de no mediar inconvenientes, Boca visitaría a Aldosivi en el José María Minella con la siguiente formación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.