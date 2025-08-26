Dolor de cabeza para Russo y Boca: se lesionó un titular indiscutido

El técnico Xeneize recibió la mala noticia de la lesión de uno de sus pilares que no podrá estar ante Aldosivi.

Hace dos semanas, Boca Juniors finalmente logró dejar atrás la mala racha de 12 partidos sin ganar, pero las noticias negativas son cesan. En los últimos minutos se confirmó la baja de un jugador titular para el técnico Miguel Ángel Russo.

Marco Pellegrino, la baja en Boca Juniors:



El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo.



Se trata del defensor Marco Pellegrino que, según informó el propio club a través de un parte médico, sufrió una lesión muscular de grado II del obturador externo izquierdo en el comienzo de esta semana, y no podrá estar ante Aldosivi este domingo por la tarde.

Lo más preocupante para el entrenador es que el zaguero estará fuera de las canchas durante un mes, por lo que se perderá con seguridad los choques ante Rosario Central y Central Córdoba, y probablemente el duelo ante Defensa y Justicia del 28 de septiembre.

Resulta una baja sensible para el andamiaje colectivo de un equipo que parecía haber encontrado los intérpretes para superar el mal momento. A tal punto es importante la participación de Pellegrino en la zaga, que desde su llegada en junio ha sido titular en 8 partidos del Xeneize, incluidos uno en el Mundial de Clubes (tras recuperarse de una lesión), otro por Copa Argentina ante Atlético Tucumán, y los seis encuentros qie disputó el club por el Clausura de la Liga Profesional.

Ayrton Costa se recuperó y sería titular: Ayrton Costa Ayrton Costa volvería a ser titular en Boca Sin embargo no son todas malas para Russo. Es que la baja de Marco Pellegrino será cubierta por otro central de buen rendimiento que había sufrido problemas físicos, pero que ya está a la par del grupo: Ayrton Costa.