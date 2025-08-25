25 de agosto de 2025 - 11:20

Sudáfrica se tiñe de azul y oro: un equipo lanzó una camiseta clon de Boca y causó furor en redes

Cape Town FC, club de la segunda división sudafricana, presentó su nueva camiseta para la temporada 2025/26, con un diseño reconocible a nivel mundial.

La camiseta del Cape Town FC de Sudáfrica inspirada en Boca

La camiseta del Cape Town FC de Sudáfrica inspirada en Boca

Foto:

Por Nicolás Salas

En las últimas horas, Cape Town FC de Sudáfrica sorprendió al mundo del fútbol al presentar su indumentaria oficial para la temporada 2025/26. El modelo, difundido en sus redes sociales, muestra una camiseta azul marino con franja amarilla horizontal, sorprendentemente similar al tradicional diseño de Boca Juniors.

Leé además

Amílcar Nicoletti era hincha de Rosario Central y falleció en un accidente junto a sus dos hijos

Viajaba a ver el clásico de Rosario y murió con sus dos hijos: los sentidos mensajes de despedida

Por Redacción Deportes
Incidentes en la FIBA AmeriCup 2025 de básquet. . Gentileza de FIBA Américas

Escándalo en la AmeriCup de básquet: Argentina cayó ante República Dominicana tras una batalla campal

Por Redacción Deportes

Este club de la National First Division sudafricana, estrenó un modelo que recuerda de manera directa a la indumentaria de Boca Juniors. El diseño mostró un fondo azul intenso atravesado por una franja amarilla horizontal, idéntico al formato que desde hace décadas distingue al club argentino en todo el mundo.

GzIKeJCWAAAEqHZ

El lanzamiento se hizo a través de las redes sociales oficiales del equipo sudafricano y rápidamente se volvió viral entre los hinchas xeneizes. Muchos usuarios comenzaron a comentar en tono de broma: “¿Dónde se consigue?”, mientras que otros celebraron que la influencia azul y oro traspase continentes.

Un club joven de Sudáfrica con una camiseta histórica

Cape Town FC fue fundado en junio de 2016 y en pocos años logró hacerse un lugar en el fútbol profesional sudafricano. El nuevo uniforme, fabricado por una marca inglesa, fue utilizado por primera vez en la apertura del torneo 2025/26 frente a Venda, en el estadio Athlone de Ciudad del Cabo.

GzCd_YoXcAA6BRR

Aunque se trata de un club con escasa trayectoria internacional, la repercusión que logró su camiseta fue inesperada. Para muchos hinchas argentinos significó ver a Boca reflejado en un rincón lejano de África, como una especie de homenaje no declarado a una de las camisetas más icónicas del fútbol mundial.

GzDBpXdXAAAwRl9

Boca, inspiración global

Lo cierto es que el caso de Cape Town FC no es aislado, ya que varios clubes alrededor del mundo lanzaron diseños inspirados en la estética de Boca. El AFC Wimbledon en Inglaterra, el Cambuur Leeuwarden en Países Bajos, el Llantwit Major en Gales e incluso el Genoa de Italia presentaron camisetas que recordaban al modelo azul y oro.

image
Camiseta del Wimbledon 2023/24

Camiseta del Wimbledon 2023/24

Con esta nueva versión sudafricana, la camiseta de Boca reafirma su condición de símbolo universal. Lo que nació en Buenos Aires en 1913 hoy se replica en distintos rincones del planeta, transformándose en un fenómeno cultural que va más allá de los colores.

genoacfc_486206810_18491534896039294_4247721447628950853_n.jpg
Genoa FC

Genoa FC

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente de Avellaneda vs U de Chile

Independiente y su contundente respuesta: identificaron a 25 barrabravas tras la noche de horror en Avellaneda

Por Redacción Deportes
La queja de Casper Ruud por el fuerte aroma a marihuana en el US Open

"Huele a marihuana por todos lados": la insólita queja de un tenista en pleno US Open

Por Redacción Deportes
Patinaje Artístico. Selena Honorato una de las representantes mendocinas en la gran justa del patinaje nacional.

San Juan vive dos semanas a puro patinaje artístico y una deportista rivadaviense representa a Mendoza

Por Gonzalo Tapia
Ribonetto y sus dirigidos buscarán sumar su primer triunfo en el Gambarte y el torneo.

Godoy Cruz recibe a Vélez con la necesidad de cortar la mala racha: hora, TV y formaciones

Por Sergio Faria