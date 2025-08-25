Sudáfrica se tiñe de azul y oro: un equipo lanzó una camiseta clon de Boca y causó furor en redes

Cape Town FC, club de la segunda división sudafricana, presentó su nueva camiseta para la temporada 2025/26, con un diseño reconocible a nivel mundial.

En las últimas horas, Cape Town FC de Sudáfrica sorprendió al mundo del fútbol al presentar su indumentaria oficial para la temporada 2025/26. El modelo, difundido en sus redes sociales, muestra una camiseta azul marino con franja amarilla horizontal, sorprendentemente similar al tradicional diseño de Boca Juniors.

Este club de la National First Division sudafricana, estrenó un modelo que recuerda de manera directa a la indumentaria de Boca Juniors. El diseño mostró un fondo azul intenso atravesado por una franja amarilla horizontal, idéntico al formato que desde hace décadas distingue al club argentino en todo el mundo.

GzIKeJCWAAAEqHZ El lanzamiento se hizo a través de las redes sociales oficiales del equipo sudafricano y rápidamente se volvió viral entre los hinchas xeneizes. Muchos usuarios comenzaron a comentar en tono de broma: “¿Dónde se consigue?”, mientras que otros celebraron que la influencia azul y oro traspase continentes.

Un club joven de Sudáfrica con una camiseta histórica Cape Town FC fue fundado en junio de 2016 y en pocos años logró hacerse un lugar en el fútbol profesional sudafricano. El nuevo uniforme, fabricado por una marca inglesa, fue utilizado por primera vez en la apertura del torneo 2025/26 frente a Venda, en el estadio Athlone de Ciudad del Cabo.

GzCd_YoXcAA6BRR Aunque se trata de un club con escasa trayectoria internacional, la repercusión que logró su camiseta fue inesperada. Para muchos hinchas argentinos significó ver a Boca reflejado en un rincón lejano de África, como una especie de homenaje no declarado a una de las camisetas más icónicas del fútbol mundial.

GzDBpXdXAAAwRl9 Boca, inspiración global Lo cierto es que el caso de Cape Town FC no es aislado, ya que varios clubes alrededor del mundo lanzaron diseños inspirados en la estética de Boca. El AFC Wimbledon en Inglaterra, el Cambuur Leeuwarden en Países Bajos, el Llantwit Major en Gales e incluso el Genoa de Italia presentaron camisetas que recordaban al modelo azul y oro. image Camiseta del Wimbledon 2023/24 Con esta nueva versión sudafricana, la camiseta de Boca reafirma su condición de símbolo universal. Lo que nació en Buenos Aires en 1913 hoy se replica en distintos rincones del planeta, transformándose en un fenómeno cultural que va más allá de los colores. genoacfc_486206810_18491534896039294_4247721447628950853_n.jpg Genoa FC