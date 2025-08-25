Independiente y su contundente respuesta: identificaron a 25 barrabravas tras la noche de horror en Avellaneda

El partido entre Independiente y Universidad de Chile , por los octavos de final de la Copa Sudamericana , quedó envuelto en un escándalo tras incidentes que se produjeron en el Estadio Libertadores de América, en la noche del 20 de agosto.

Viajaba a ver el clásico de Rosario y murió con sus dos hijos: los sentidos mensajes de despedida

Insólito blooper en Alemania: una periodista felicitó al capitán del Werder Bremen tras una goleada en contra

Fue en esa fecha cuando se produjeron disturbios en la tribuna visitante, más precisamente una serie de enfrentamientos entre ambas parcialidades que derivaron en la suspensión del encuentro y en una ola de violencia que recorrió las gradas.

Los hinchas chilenos denunciaron haber sido golpeados, despojados de sus pertenencias e incluso obligados a arrojarse desde la altura para escapar de la agresión. Hubo alrededor de un centenar de detenidos y una veintena de heridos, entre ellos Gonzalo Alfaro , de 33 años, quien permanece en estado crítico tras sufrir un traumatismo craneal.

En medio de la conmoción, la dirigencia de Independiente emitió un comunicado en el que aseguró haber identificado a 25 barras bravas responsables de los hechos. La institución anunció que “serán expulsados como socios de manera inmediata” y que se aplicará sobre ellos el derecho de admisión de por vida .

“El club Independiente expresa su más enérgico repudio a lo sucedido y manifiesta su firme decisión de no permitir que estos delincuentes sigan dañando a la institución. Quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, señaló la entidad en su declaración pública.

Además, la dirigencia confirmó que colaborará con la justicia en las causas abiertas y que aportará toda la información necesaria para que los responsables reciban sanciones ejemplares.

Por otro lado, hay que decir que la Conmebol repudió lo ocurrido en Avellaneda y adelantó que el caso será analizado por su Comisión Disciplinaria. Desde Chile, en tanto, el presidente Gabriel Boric calificó los hechos como un “linchamiento inaceptable” y envió apoyo consular a los afectados.

El presidente de Chile, Gabriel Boric. (EFE) El presidente de Chile, Gabriel Boric. (EFE)

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades trabajan en la reconstrucción de los hechos que convirtieron una jornada de fútbol en un episodio que impactó a toda la región.