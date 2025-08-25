25 de agosto de 2025 - 09:48

Independiente y su contundente respuesta: identificaron a 25 barrabravas tras la noche de horror en Avellaneda

El Rojo confirmó que identificó a los responsables de los ataques en el Libertadores de América y anunció que les aplicará derecho de admisión de por vida.

Independiente de Avellaneda vs U de Chile

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los hinchas chilenos denunciaron haber sido golpeados, despojados de sus pertenencias e incluso obligados a arrojarse desde la altura para escapar de la agresión. Hubo alrededor de un centenar de detenidos y una veintena de heridos, entre ellos Gonzalo Alfaro, de 33 años, quien permanece en estado crítico tras sufrir un traumatismo craneal.

El comunicado de Independiente y las sanciones

En medio de la conmoción, la dirigencia de Independiente emitió un comunicado en el que aseguró haber identificado a 25 barras bravas responsables de los hechos. La institución anunció que “serán expulsados como socios de manera inmediata” y que se aplicará sobre ellos el derecho de admisión de por vida.

“El club Independiente expresa su más enérgico repudio a lo sucedido y manifiesta su firme decisión de no permitir que estos delincuentes sigan dañando a la institución. Quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, señaló la entidad en su declaración pública.

Además, la dirigencia confirmó que colaborará con la justicia en las causas abiertas y que aportará toda la información necesaria para que los responsables reciban sanciones ejemplares.

Por otro lado, hay que decir que la Conmebol repudió lo ocurrido en Avellaneda y adelantó que el caso será analizado por su Comisión Disciplinaria. Desde Chile, en tanto, el presidente Gabriel Boric calificó los hechos como un “linchamiento inaceptable” y envió apoyo consular a los afectados.

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades trabajan en la reconstrucción de los hechos que convirtieron una jornada de fútbol en un episodio que impactó a toda la región.

