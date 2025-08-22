Liberaron a los 104 hinchas detenidos por la barbarie en Avellaneda

Boric celebró la liberación de los hinchas chilenos
Desde Chile, el presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de X para destacar el resultado de las gestiones diplomáticas. “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”, escribió este viernes.
En el mismo mensaje, el mandatario agregó: “Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.
Listado de personas liberadas
Hombres chilenos (97):
Recabal Eduardo, 54 años
Arredondo Moya Isaac, 36 años
Cabrera Diego, 24 años
Mandiela Luciano, 23 años
Muñoz Luciano Daniel, 21 años
Vázquez Enrique Hernan, 28 años
Céspedes Alejandro Marín, 47 años
Carlos Román, 35 años
Vergara Matias, 29 años
Rodríguez Agustin, 19 años
Mena Rodríguez Nicolás Ignacio, 30 años
Perez Tomas, 21 años
Molina Albornoz Exequiel Jeremay, 21 años
Valdez Castro Rodrigo Nicolas, 30 años
Vergara Navarrete Brian Benjamin, 24 años
Donoso Guerra Benjamin Francisco, 18 años
Calixto Alan, 22 años* (por su fecha de nacimiento indicada, tendría 32 años)
Avila Diego, 25 años
Toro Gabriel, 34 años
Vergara Esteban, 18 años
Cartez Rosales Matias Ignacio, 27 años
Cortes Ricardo Emilio, 30 años
Bigorria Perez Ericson, 31 años
Puebla Hernandez Diego Jesús, 41 años
Matamora Braian Nicolás, 21 años
Figueroa Mesina Nicolás, 35 años
Aliaga Rojas José Marcelo, 18 años
Torres Cesar, 38 años
Valenzuela Patricio Leandro, 34 años
Maena Alveaya Joaquín Pablo, 31 años
Avalos Maricovich Pedro Felipe, 43 años
Valdez Manuel, 19 años
Collado Cristóbal, 19 años
Diaz Rubio Sebastian Ignacio, 30 años
Donoso Raul Zalazar, 32 años
Gerardo Zunigo Valenzuela, 30 años
Recabal Chaparro Bruno, 22 años
Soto Padilla Jesús, 44 años
Bravo Guerra Francisco Andrés, 25 años
Duran Carrasco Juan Andrés, 34 años
Galindo Eduardo, 33 años
Huerta Edgardo, 18 años
Bastias Rodrigo, 33 años
Huero Cristian, 36 años
Silva Gabriel, 31 años
Villegas Juan Pablo, 28 años
Sotomayor Ifrain, 36 años
Briones Jordan, 22 años
Araya Manuel, 19 años
Alvarez Ruben, 20 años
Contreras Jeremías, 22 años
Sepulveda Yojhan, 23 años
Nahar Felipe, 21 años
Salvador Aguilera Nuñez, 50 años
Garrido Miranda, 28 años
Rétameles Diego, 34 años
Gonzalez Benjamin, 29 años
Arancibia Enzo, 22 años
Gonzalez Jerko Antonio, 29 años
Tagle Cristopher, 30 años
Fuencelida Martin, 18 años
Rojas Moran Ricardo Alfonzo, 44 años
Leurin Vicente, 21 años
Montero Vega Tomas, 25 años
Godoy Diego, 25 años
López Diego, 23 años
Castillo José, 34 años
Bravo Orellano Sebastian Alejandro, 45 años
López Parra Valentin, 22 años
Salinas Andres, 30 años
Nuñez Matias, 27 años
Arqueros Romero Juan Pablo, 25 años
Madariaga Bastian, 24 años
Farias Nicolao Emilio, 19 años
Riquelme Nicolas Esteban, 38 años
Lizama Valdez Ronald, 37 años
Godoy Enrique, 32 años
Gonzalez Orrazabal Carlos, 21 años
Orrazabal Rojas Carlos, 51 años
Trujillo Diego, 34 años
Abreu Jean, 38 años
Reyes Mesa Carlos Andres, 27 años
Arabona Brandon, 27 años
Cahuipan Matias, 29 años
Saavedra Cristian, 27 años
Leon Braian, 19 años
Martinez Ayala Cristian, 26 años
Muñoz Arbiles Guillermo, 19 años
Rojas Martin, 19 años
Valeria Blas Kurt, 24 años
Ignacio Castro Caballero, 38 años
Aliste Sebastian, 21 años
Martinez Braian, 37 años
Ortiz Fernando, 21 años
Mora Jaime Rodrigo, 56 años
Mora Pablo, 20 años
Gonzalo Alfaro, 33 años
Mujeres chilenas (6):
Briones Catalina Monserrat, 21 años
Soto Rafaela, 19 años
Galiguillas Katerina, 35 años
Galvez Pavez Paola Aaron, 23 años
Silva Matilda Victoria Neira, 21 años
Neira Victoria Katherine Vazquez, 45 años
Ciudadano argentino (1):
Cabo Pablo, 27 años