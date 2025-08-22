22 de agosto de 2025 - 08:40

Liberaron a los 104 hinchas detenidos por la barbarie en Avellaneda

Son 103 chilenos y una persona argentina. Desde Chile, el presidente Gabriel Boric destacó el resultado de las gestiones diplomáticas.

EFE
Los Andes
Por Redacción Deportes

Un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda ordenó la liberación de los 103 ciudadanos chilenos y un argentino que habían sido detenidos después de los violentos incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. El caso, bautizado popularmente como la “barbarie de Avellaneda”, dejó un saldo de más de cien heridos y graves acusaciones contra la actuación policial.

La resolución judicial se dictó en el marco de la causa “Collado, Cristóbal y otros s/atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”. El documento instruyó al jefe de la estación de policía de Avellaneda a disponer la excarcelación de los detenidos “previa verificación de impedimento legal alguno y labrado del acta respectiva”.

La medida se concretó gracias a las gestiones realizadas por Azul Azul, concesionaria de Universidad de Chile, junto con la Embajada de Chile en Argentina. Funcionarios diplomáticos y directivos permanecieron en Buenos Aires para seguir de cerca la situación de los compatriotas arrestados. El oficio judicial puntualizó que la decisión se comunicaba “por disposición del Agente Fiscal a cargo” y que debía ejecutarse en las próximas horas.

La nómina de liberados incluyó personas de entre 18 y 56 años, mayormente hombres, aunque también figuran seis mujeres.

El oficio también mencionó a hinchas que permanecían hospitalizados al momento de la resolución. Aunque no se consignó domicilio en esos casos, la justicia igualmente dispuso la liberación. La orden estuvo dirigida al comisario inspector Javier Bibiano, jefe de la estación de policía de Avellaneda.

Boric celebró la liberación de los hinchas chilenos

Desde Chile, el presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de X para destacar el resultado de las gestiones diplomáticas. “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”, escribió este viernes.

En el mismo mensaje, el mandatario agregó: “Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Listado de personas liberadas

Hombres chilenos (97):

Recabal Eduardo, 54 años

Arredondo Moya Isaac, 36 años

Cabrera Diego, 24 años

Mandiela Luciano, 23 años

Muñoz Luciano Daniel, 21 años

Vázquez Enrique Hernan, 28 años

Céspedes Alejandro Marín, 47 años

Carlos Román, 35 años

Vergara Matias, 29 años

Rodríguez Agustin, 19 años

Mena Rodríguez Nicolás Ignacio, 30 años

Perez Tomas, 21 años

Molina Albornoz Exequiel Jeremay, 21 años

Valdez Castro Rodrigo Nicolas, 30 años

Vergara Navarrete Brian Benjamin, 24 años

Donoso Guerra Benjamin Francisco, 18 años

Calixto Alan, 22 años* (por su fecha de nacimiento indicada, tendría 32 años)

Avila Diego, 25 años

Toro Gabriel, 34 años

Vergara Esteban, 18 años

Cartez Rosales Matias Ignacio, 27 años

Cortes Ricardo Emilio, 30 años

Bigorria Perez Ericson, 31 años

Puebla Hernandez Diego Jesús, 41 años

Matamora Braian Nicolás, 21 años

Figueroa Mesina Nicolás, 35 años

Aliaga Rojas José Marcelo, 18 años

Torres Cesar, 38 años

Valenzuela Patricio Leandro, 34 años

Maena Alveaya Joaquín Pablo, 31 años

Avalos Maricovich Pedro Felipe, 43 años

Valdez Manuel, 19 años

Collado Cristóbal, 19 años

Diaz Rubio Sebastian Ignacio, 30 años

Donoso Raul Zalazar, 32 años

Gerardo Zunigo Valenzuela, 30 años

Recabal Chaparro Bruno, 22 años

Soto Padilla Jesús, 44 años

Bravo Guerra Francisco Andrés, 25 años

Duran Carrasco Juan Andrés, 34 años

Galindo Eduardo, 33 años

Huerta Edgardo, 18 años

Bastias Rodrigo, 33 años

Huero Cristian, 36 años

Silva Gabriel, 31 años

Villegas Juan Pablo, 28 años

Sotomayor Ifrain, 36 años

Briones Jordan, 22 años

Araya Manuel, 19 años

Alvarez Ruben, 20 años

Contreras Jeremías, 22 años

Sepulveda Yojhan, 23 años

Nahar Felipe, 21 años

Salvador Aguilera Nuñez, 50 años

Garrido Miranda, 28 años

Rétameles Diego, 34 años

Gonzalez Benjamin, 29 años

Arancibia Enzo, 22 años

Gonzalez Jerko Antonio, 29 años

Tagle Cristopher, 30 años

Fuencelida Martin, 18 años

Rojas Moran Ricardo Alfonzo, 44 años

Leurin Vicente, 21 años

Montero Vega Tomas, 25 años

Godoy Diego, 25 años

López Diego, 23 años

Castillo José, 34 años

Bravo Orellano Sebastian Alejandro, 45 años

López Parra Valentin, 22 años

Salinas Andres, 30 años

Nuñez Matias, 27 años

Arqueros Romero Juan Pablo, 25 años

Madariaga Bastian, 24 años

Farias Nicolao Emilio, 19 años

Riquelme Nicolas Esteban, 38 años

Lizama Valdez Ronald, 37 años

Godoy Enrique, 32 años

Gonzalez Orrazabal Carlos, 21 años

Orrazabal Rojas Carlos, 51 años

Trujillo Diego, 34 años

Abreu Jean, 38 años

Reyes Mesa Carlos Andres, 27 años

Arabona Brandon, 27 años

Cahuipan Matias, 29 años

Saavedra Cristian, 27 años

Leon Braian, 19 años

Martinez Ayala Cristian, 26 años

Muñoz Arbiles Guillermo, 19 años

Rojas Martin, 19 años

Valeria Blas Kurt, 24 años

Ignacio Castro Caballero, 38 años

Aliste Sebastian, 21 años

Martinez Braian, 37 años

Ortiz Fernando, 21 años

Mora Jaime Rodrigo, 56 años

Mora Pablo, 20 años

Gonzalo Alfaro, 33 años

Mujeres chilenas (6):

Briones Catalina Monserrat, 21 años

Soto Rafaela, 19 años

Galiguillas Katerina, 35 años

Galvez Pavez Paola Aaron, 23 años

Silva Matilda Victoria Neira, 21 años

Neira Victoria Katherine Vazquez, 45 años

Ciudadano argentino (1):

Cabo Pablo, 27 años

