Liberaron a los 104 hinchas detenidos por la barbarie en Avellaneda

Son 103 chilenos y una persona argentina. Desde Chile, el presidente Gabriel Boric destacó el resultado de las gestiones diplomáticas.

Un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda ordenó la liberación de los 103 ciudadanos chilenos y un argentino que habían sido detenidos después de los violentos incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. El caso, bautizado popularmente como la “barbarie de Avellaneda”, dejó un saldo de más de cien heridos y graves acusaciones contra la actuación policial.

La resolución judicial se dictó en el marco de la causa “Collado, Cristóbal y otros s/atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”. El documento instruyó al jefe de la estación de policía de Avellaneda a disponer la excarcelación de los detenidos “previa verificación de impedimento legal alguno y labrado del acta respectiva”.

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente. Fotobaires La medida se concretó gracias a las gestiones realizadas por Azul Azul, concesionaria de Universidad de Chile, junto con la Embajada de Chile en Argentina. Funcionarios diplomáticos y directivos permanecieron en Buenos Aires para seguir de cerca la situación de los compatriotas arrestados. El oficio judicial puntualizó que la decisión se comunicaba “por disposición del Agente Fiscal a cargo” y que debía ejecutarse en las próximas horas.

La nómina de liberados incluyó personas de entre 18 y 56 años, mayormente hombres, aunque también figuran seis mujeres.

El oficio también mencionó a hinchas que permanecían hospitalizados al momento de la resolución. Aunque no se consignó domicilio en esos casos, la justicia igualmente dispuso la liberación. La orden estuvo dirigida al comisario inspector Javier Bibiano, jefe de la estación de policía de Avellaneda.