Patricia Bullrich culpó a Axel Kicillof por la violencia en Avellaneda: "Inútil"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , calificó este jueves como una “tragedia” lo ocurrido este miércoles a la noche durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, y culpó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por los severos incidentes : "Un inútil ".

Anoche, los hinchas del Rojo agredieron brutalmente a simpatizantes chilenos, con más de 100 heridos y repudiables escenas de violencia, desorden y salvajismo.

A través de sus redes sociales, Bullrich apuntó directamente a Kicillof, a quien trató de “inútil”, y responsabilizó al Ejecutivo provincial por permitir que “la violencia se adueñe de la cancha”.

“Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, afirmó la funcionaria, quien apoyó en 2023 la candidatura a gobernador de Néstor Grindetti , el actual presidente de Independiente.

Bullrich sostuvo que el gobierno bonaerense “convive con los barras y sus negocios” y lo comparó con la relación previa con “los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden”.

“El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia (Claudio Tapia, presidente de la AFA) para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, sentenció sobre la anunciada vuelta de los visitantes a las canchas.

El comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional: "Bajo la responsabilidad bonaerense"

Desde el Ministerio de Seguridad nacional remarcaron en comunicado que el operativo “es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad bonaerense”.

Según la cartera dirigida por Bullrich, el dispositivo de seguridad presentó graves deficiencias, como “el ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, fallas en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”.

“Además, la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes de inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”, añadieron.

El comunicado también criticó la decisión de Kicillof y Tapia de anunciar el regreso del público visitante en el fútbol argentino, al calificarla como una “acción propagandística y electoral” que evidenció “falta de planificación, de prevención y de capacidad de acción”.

En contraste, la fuerza de Bullrich destacó que Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante al ingresar a Argentina, proveniente de Chile, y que en el programa Tribuna Segura hubo más de 25.000 asistentes al estadio que fueron controlados. De hecho, se impidió el ingreso de Juan "El Gordo Juani" Lenzicki, jefe de la barra del Rojo.

Además, señaló que las autoridades trasandinas trabajan en conjunto para esclarecer los hechos, así como identificar a los autores de la violencia, y emitió un pedido a Migraciones para expulsar y prohibir el ingreso de los "violentos extranjeros" a Argentina.