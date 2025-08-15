Patricia Bullrich oficializó su candidatura a senadora por CABA: "O construimos futuro o volvemos al fracaso"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , oficializó hoy su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires , en la lista de La Libertad Avanza .

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, escribió Bullrich en un posteo en su cuenta oficial de X.

Y siguió: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”.

“Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, resaltó.

Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro. Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la…

Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía “mantiene” firme al Gobierno “para dejar atrás” a quienes, en su criterio, “hundieron” a la Argentina “en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

“Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, subrayó y finalizó: “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”.

De esta forma, se comienzan a completar los casilleros que deben llenar los libertarios antes del domingo, último día para presentar candidatos. En la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre se eligen diputados y senadores nacionales.

De la Alianza La Libertad Avanza resta definirse el primer lugar de la nómina de postulantes a diputados nacionales, lista en la que habrá dos integrantes del PRO, en quinto y sexto lugar, según el acuerdo que entablaron la semana pasada.

La reacción de Milei, con la mira en octubre

El propio presidente reaccionó públicamente a la decisión tomada: "Vaaaamooo...!!!Grande Patricia Bullrich, dando la pelea en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...VLLC!", expresó a través de su cuenta en X.

VAAAAAAAAMOOOOOO...!!!

Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...

VLLC!

Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...

VLLC! https://t.co/jbj1XX9PFk — Javier Milei (@JMilei) August 15, 2025

Con el objetivo de consolidar su presencia en el Congreso, La Libertad Avanza apuesta por figuras con trayectoria. Patricia Bullrich encabezará la boleta al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que José Luis Espert será el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, circulan versiones sobre la posible inclusión de otros funcionarios del gobierno de Milei en las candidaturas.

Por ahora, los únicos nombres revelados son los de la ex actriz y conductora Karen Reichardt, quien ocupará el segundo lugar en la lista libertaria bonaerense, y el economista Agustín Monteverde, quien acompañará a la ministra de Seguridad en la fórmula porteña.