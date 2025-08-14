Imputan a Milei y a funcionarios libertarios por presunto hostigamiento a la periodista Julia Mengolini

Un fiscal federal de San Isidro imputó al presidente Javier Milei, a la diputada Lilia Lemoine y a varios aliados del oficialismo por presuntas “amenazas y hostigamiento” contra la periodista Julia Mengolini. La causa apunta a identificar si detrás de los mensajes intimidatorios existe una estructura organizada y si se financia con fondos públicos.
La investigación, que fue tramitada por Fernando Domínguez en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 2, también incluye a otros referentes libertarios como el cineasta Santiago Oria, el Gordo Dan y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, además de otros no identificados.
Javier Milei y el Gordo Dan
Javier Milei junto al influencer Gordo Dan, uno de los "jefes" libertarios en redes sociales.
El expediente fue caratulado como “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”. Mengolini, por su parte, atribuye esto a una campaña de odio impulsada desde las más altas esferas del Gobierno.
El fiscal solicitó medidas de protección, incluida custodia policial, y un conjunto de pruebas para identificar y localizar a los responsables.
Posible “red financiada” con fondos estatales
Asimismo, Domínguez pidió indagar la posible existencia de una “red financiada con fondos estatales y coordinada por funcionarios de alto rango”, destinada a “amedrentar” a críticos del Gobierno. También pidió información a algunas redes sociales sobre la circulación de amenazas, origen e identidad.
El juez Lino Mirabelli avaló el pedido del Ministerio Público y delegó la investigación en Domínguez, dando inicio a medidas urgentes para avanzar en la causa.
Juan Grabois se pronunció ante el hecho: “Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios están imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini. Algún límite tienen que tener. El que las hace, las paga”, escribió en X.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1956080276792336699&partner=&hide_thread=false