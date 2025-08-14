14 de agosto de 2025 - 21:36

Imputan a Milei y a funcionarios libertarios por presunto hostigamiento a la periodista Julia Mengolini

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez también apunta a identificar si existe una estructura organizada y si se financia con fondos públicos.

Javier Milei vs Julia Mengolini

Foto:

Ilustración
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fiscal federal de San Isidro imputó al presidente Javier Milei, a la diputada Lilia Lemoine y a varios aliados del oficialismo por presuntas “amenazas y hostigamiento” contra la periodista Julia Mengolini. La causa apunta a identificar si detrás de los mensajes intimidatorios existe una estructura organizada y si se financia con fondos públicos.

La investigación, que fue tramitada por Fernando Domínguez en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 2, también incluye a otros referentes libertarios como el cineasta Santiago Oria, el Gordo Dan y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, además de otros no identificados.

Javier Milei y el Gordo Dan
Javier Milei junto al influencer Gordo Dan, uno de los

Javier Milei junto al influencer Gordo Dan, uno de los "jefes" libertarios en redes sociales.

El expediente fue caratulado como “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”. Mengolini, por su parte, atribuye esto a una campaña de odio impulsada desde las más altas esferas del Gobierno.

El fiscal solicitó medidas de protección, incluida custodia policial, y un conjunto de pruebas para identificar y localizar a los responsables.

Posible “red financiada” con fondos estatales

Asimismo, Domínguez pidió indagar la posible existencia de una “red financiada con fondos estatales y coordinada por funcionarios de alto rango”, destinada a “amedrentar” a críticos del Gobierno. También pidió información a algunas redes sociales sobre la circulación de amenazas, origen e identidad.

El juez Lino Mirabelli avaló el pedido del Ministerio Público y delegó la investigación en Domínguez, dando inicio a medidas urgentes para avanzar en la causa.

Juan Grabois se pronunció ante el hecho: “Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios están imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini. Algún límite tienen que tener. El que las hace, las paga”, escribió en X.

