14 de agosto de 2025 - 21:19

Milei lanzó la campaña en Buenos Aires y llamó a "ponerle un freno" al "comunista enano" de Axel Kicillof

El pedido del presidente se extendió al "maldito kirchnerismo". "Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional", aseguró Milei.

Javier Milei en el acto de campaña de LLA en La Plata.

Javier Milei en el acto de campaña de LLA en La Plata.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este miércoles, el presidente Javier Milei aseguró que el kirchnerismo “ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”. Su declaración se dio en el acto que La Libertad Avanza (LLA) realizó en el club Atenas, de la ciudad de La Plata.

Leé además

emanuel ortega enfrento al biografo de javier milei por poner en duda la denuncia de julieta prandi

Emanuel Ortega enfrentó al biógrafo de Javier Milei por poner en duda la denuncia de Julieta Prandi

Por Redacción Espectáculos
Horacio Marín, CEO de YPF junto al presidente Javier Milei. 

Por el furor que desató Milei, YPF venderá los mamelucos de Vaca Muerta

Por Redacción Política

De esta manera, el mandatario polarizó con el gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento de la campaña de LLA. El distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional, pero fue transformada un reducto de atraso”, advirtió Milei al cerrar el acto que LLA.

Embed

E insistió: “Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”. Además, el presidente llamó a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al “maldito kirchnerismo”. Lejos de abandonar los agravios, Milei calificó a Kicilllof como “comunista enano”.

Sobre el peronismo, el jefe de Estado señaló que “tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a la contra de la gestión libertaria. También cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que “quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”.

Embed

No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, puntualizó sobre las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei vs Julia Mengolini

Imputan a Milei y a funcionarios libertarios por presunto hostigamiento a la periodista Julia Mengolini

Por Redacción Policiales
La Cámara de Diputados no votó eliminar las facultades delegadas por el Congreso al gobierno, sí decretos

La Cámara de Diputados no votó eliminar las facultades delegadas por el Congreso al gobierno, sí decretos

Por Reverso
Javier Milei y Volodimir Zelenski.

Javier Milei hablará hoy con Volodímir Zelenski para "contribuir a una salida" a la guerra entre Rusia y Ucrania

Por Redacción Mundo
Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, defendió al exmarido de Julieta Prandi tras la condena por abuso sexual

El biógrafo y amigo de Milei defendió al exmarido abusador de Julieta Prandi y tuvo que borrar el mensaje

Por Redacción Política