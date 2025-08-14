Milei lanzó la campaña en Buenos Aires y llamó a "ponerle un freno" al "comunista enano" de Axel Kicillof

Este miércoles, el presidente Javier Milei aseguró que el kirchnerismo “ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”. Su declaración se dio en el acto que La Libertad Avanza (LLA) realizó en el club Atenas, de la ciudad de La Plata.
De esta manera, el mandatario polarizó con el gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento de la campaña de LLA. El distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional, pero fue transformada un reducto de atraso”, advirtió Milei al cerrar el acto que LLA.
E insistió: “Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”. Además, el presidente llamó a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al “maldito kirchnerismo”. Lejos de abandonar los agravios, Milei calificó a Kicilllof como “comunista enano”.
Sobre el peronismo, el jefe de Estado señaló que “tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a la contra de la gestión libertaria. También cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que “quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”.
“No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, puntualizó sobre las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria.