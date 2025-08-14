14 de agosto de 2025 - 14:16

Por el furor que desató Milei, YPF venderá los mamelucos de Vaca Muerta

Lo confirmó Horacio Marín, CEO de la petrolera. La decisión se enmarca dentro de un plan para transformar a las tiendas Full en referentes a nivel nacional.

Horacio Marín, CEO de YPF junto al presidente Javier Milei.

Horacio Marín, CEO de YPF junto al presidente Javier Milei. 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

YPF anunció una ambiciosa estrategia para transformar sus tiendas Full en un referente nacional, combinando la gastronomía, productos regionales e indumentaria. Entre las novedades más llamativas, la petrolera comenzará a comercializar el mameluco utilizado por los trabajadores en los yacimientos de Vaca Muerta, junto con ropa técnica de trabajo.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, presentó la propuesta durante un evento del sector, donde explicó que el objetivo es “replicar el modelo Vaca Muerta en el downstream” y consolidar la presencia de la compañía en diversos segmentos comerciales.

La línea de indumentaria técnica se lanzará en paralelo con una ampliación de la oferta gastronómica y la incorporación de productos regionales que refuercen la identidad de cada estación.

Según Infobae, desde la empresa señalaron que el interés por la ropa de Vaca Muerta se intensificó luego de que el presidente Javier Milei apareciera en público con indumentaria técnica de YPF. Sin embargo, su alto costo, debido a la tecnología de seguridad que incorpora, llevó a la compañía a planificar versiones de imitación más accesibles.

Por el furor que desató Milei YPF comenzará a vender los mamelucos de Vaca Muerta
Milei utilizando un mameluco de YPF.

Milei utilizando un mameluco de YPF.

Aún no confirmaron la fecha de lanzamiento.

Milei y los mamelucos de YPF

En una entrevista con Alejandro Fantino en el streaming Neura, Milei contó: ¿Sabés como estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Marín (Horacio), los de YPF. Esos mamelucos los descubrí cuando fui a Vaca Muerta. Un día lo llamé y le dije 'vos me hiciste el tipo más feliz del mundo' me dice '¿por la plata que está ganando YPF?', 'no, por los mamelucos'".

YPF Full compite con la principal cadena de hamburguesas

En el plano gastronómico, Marín destacó que las tiendas Full superaron en ventas a la principal cadena de hamburguesas del país un mes antes de lo previsto. En el último mes, además, se vendieron 3,1 millones de cafés, lo que representa más de dos tercios del mercado nacional.

El ejecutivo también reveló que, desde su llegada, la rentabilidad de las tiendas se duplicó y el objetivo es cuadruplicarla para mediados del próximo año. La estrategia incluye reducir la cantidad de productos para priorizar los de mayor margen y diversificar la oferta de alfajores y otros artículos, incorporando marcas y sabores típicos de cada provincia.

