15 de agosto de 2025 - 00:15

Javier Milei recibió a los militares de Mendoza que hicieron cumbre en el Himalaya

Luis Petri también formó parte de la reunión. La comitiva del Ejército Argentino está conformada por nueve personas que llegaron a la cumbre del Monte Kun, a 7.077 metros sobre el nivel del mar.

Javier Milei recibió a los integrantes del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya.

Javier Milei recibió a los integrantes del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya.

Foto:

X / @luispetri
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei recibió a la expedición militar argentina que hizo cumbre en un monte de más de 7.000 metros en el Himalaya. El evento tuvo lugar este jueves en Casa Rosada, de la que formó parte el ministro de Defensa, Luis Petri, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Leé además

Horacio Marín, CEO de YPF junto al presidente Javier Milei. 

Por el furor que desató Milei, YPF venderá los mamelucos de Vaca Muerta

Por Redacción Política
Javier Milei en el acto de campaña de LLA en La Plata.

Milei lanzó la campaña en Buenos Aires y llamó a "ponerle un freno" al "comunista enano" de Axel Kicillof

Por Redacción Política

Se trata de la delegación castrense que está integrada por siete militares asignados a Mendoza (dos de ellos nacidos en nuestra provincia). Hace diez días, los militares participaron de una misión binacional junto a un grupo de uniformados del Ejército de la India.

Embed

Dos militares mendocinos hicieron cumbre en el Himalaya

La delegación argentina que fue al Himalaya estuvo integrada por 9 miembros del Ejército Argentino. Cabe destacar que dos de ellos son mendocinos y otros cinco solo tienen destino en la provincia.

Los dos mendocinos que participaron son:

  • Rodrigo Orellano: capitán sancarlino con funciones en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, de Neuquén.
  • Juan Bustos: el suboficial principal es oriundo de Puente del Inca, que revista en la Compañía de Cazadores de Montaña 8.

Además estuvieron los cincos militares procedentes de Mendoza:

  • Ramiro Antoñana: mayor bonaerense del Comando de la 8ª Brigada de Montaña.
  • Pedro Rodríguez: suboficial mayor salteño de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.
  • Néstor Maidana: el suboficial principal de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.
  • Víctor Giordano: el sargento ayudante del Regimiento de Infantería de Montaña 16, de Uspallata.
  • Oscar Oro: el sargento primero sanjuanino del Regimiento de Infantería de Montaña 11, de Tupungato.

A la delegación la completa:

  • Carlos Villafañe: sargento ayudante chubutense de la Escuela Militar de Montaña, de Bariloche.
  • Diego Alegre: el sargento primero santafesino Diego Alegre, de la Escuela Militar de Tropas Montadas, de Buenos Aires.

Qué dijo Luis Petri sobre la delegación argentina en el Himalaya

Luis Petri señaló que "el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los integrantes de la patrulla del Ejército Argentino que hicieron historia en la Expedición Himalaya 2025 conquistando la cima del Monte Kun (7.077 metros) junto al Ejército de la India".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1956129012545413497&partner=&hide_thread=false

Y detalló: "Es la primera vez que nuestras tropas de montaña alcanzan una cumbre en el Himalaya. Son nueve argentinos que demostraron que no hay altura imposible cuando se avanza con esfuerzo, trabajo en equipo y amor a la Patria".

"Sus nombres ya están escritos en la cima. Su hazaña en el Himalaya refleja lo que estamos haciendo como Nación: empujando juntos, superando obstáculos y llevando a la Argentina cada vez más alto, porque los argentinos tenemos la vocación de alcanzar lo extraordinario. ¡Felicitaciones, montañeses! Orgullo nacional", posteó el ministro de Defensa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei vs Julia Mengolini

Imputan a Milei y a funcionarios libertarios por presunto hostigamiento a la periodista Julia Mengolini

Por Redacción Policiales
La Cámara de Diputados no votó eliminar las facultades delegadas por el Congreso al gobierno, sí decretos

La Cámara de Diputados no votó eliminar las facultades delegadas por el Congreso al gobierno, sí decretos

Por Reverso
Javier Milei y Volodimir Zelenski.

Javier Milei hablará hoy con Volodímir Zelenski para "contribuir a una salida" a la guerra entre Rusia y Ucrania

Por Redacción Mundo
Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, defendió al exmarido de Julieta Prandi tras la condena por abuso sexual

El biógrafo y amigo de Milei defendió al exmarido abusador de Julieta Prandi y tuvo que borrar el mensaje

Por Redacción Política