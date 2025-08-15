Javier Milei recibió a los militares de Mendoza que hicieron cumbre en el Himalaya

El presidente Javier Milei recibió a la expedición militar argentina que hizo cumbre en un monte de más de 7.000 metros en el Himalaya . El evento tuvo lugar este jueves en Casa Rosada, de la que formó parte el ministro de Defensa, Luis Petri, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Se trata de la delegación castrense que está integrada por siete militares asignados a Mendoza (dos de ellos nacidos en nuestra provincia). Hace diez días, los militares participaron de una misión binacional junto a un grupo de uniformados del Ejército de la India .

La delegación argentina que fue al Himalaya estuvo integrada po r 9 miembros del Ejército Argentino . Cabe destacar que dos de ellos son mendocinos y otros cinco solo tienen destino en la provincia.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a los integrantes del Ejército Argentino que alcanzaron la cumbre del Monte Kun a 7.077 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera del Himalaya. pic.twitter.com/V3dZM45cmI

Además estuvieron los cincos militares procedentes de Mendoza:

Ramiro Antoñana : mayor bonaerense del Comando de la 8ª Brigada de Montaña.

: mayor bonaerense del Comando de la 8ª Brigada de Montaña. Pedro Rodríguez : suboficial mayor salteño de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.

: suboficial mayor salteño de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca. Néstor Maidana : el suboficial principal de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.

: el suboficial principal de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca. Víctor Giordano : el sargento ayudante del Regimiento de Infantería de Montaña 16, de Uspallata.

: el sargento ayudante del Regimiento de Infantería de Montaña 16, de Uspallata. Oscar Oro: el sargento primero sanjuanino del Regimiento de Infantería de Montaña 11, de Tupungato.

A la delegación la completa:

Carlos Villafañe : sargento ayudante chubutense de la Escuela Militar de Montaña, de Bariloche.

: sargento ayudante chubutense de la Escuela Militar de Montaña, de Bariloche. Diego Alegre: el sargento primero santafesino Diego Alegre, de la Escuela Militar de Tropas Montadas, de Buenos Aires.

Qué dijo Luis Petri sobre la delegación argentina en el Himalaya

Luis Petri señaló que "el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los integrantes de la patrulla del Ejército Argentino que hicieron historia en la Expedición Himalaya 2025 conquistando la cima del Monte Kun (7.077 metros) junto al Ejército de la India".

Y detalló: "Es la primera vez que nuestras tropas de montaña alcanzan una cumbre en el Himalaya. Son nueve argentinos que demostraron que no hay altura imposible cuando se avanza con esfuerzo, trabajo en equipo y amor a la Patria".

"Sus nombres ya están escritos en la cima. Su hazaña en el Himalaya refleja lo que estamos haciendo como Nación: empujando juntos, superando obstáculos y llevando a la Argentina cada vez más alto, porque los argentinos tenemos la vocación de alcanzar lo extraordinario. ¡Felicitaciones, montañeses! Orgullo nacional", posteó el ministro de Defensa.