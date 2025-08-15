15 de agosto de 2025 - 01:35

De tapa en Playboy a la lista de Milei: quién es la exvedette que se suma a la lista con Espert

La conductora televisiva Karen Reichardt será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Es una actriz de los años 90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992).

La exvedette y conductora televisiva Karen Reichardt entra en la lista de Espert.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En paralelo, el economista Agustín Monteverde será el compañero de fórmula de Patricia Bullrich para pelear por los dos escaños al Senado. Ambos nombres se integran al equipo de candidatos con el objetivo de apuntalar la defensa del proyecto político y económico que impulsa el presidente.

Karen Reichardt, la sensual modelo de LLA

Reichardt es una recordada actriz de los años 90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992), Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994). Además, a sus 40 años, la exmodelo era de publicar desnudos en las redes sociales y hacía arder a sus seguidores.

Karen Reichardt junto a Javier Milei
La exvedette y conductora televisiva Karen Reichardt junto a Javier Milei.

Siendo una de las mujeres más sensuales de la época en el mundo del espectáculo, su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora televisiva del programa “Amores Perros”, un ciclo enfocado en el bienestar animal y la adopción responsable que se emite por la TV Pública los sábados de 13 a 15 hs.

A los 56 años, dará el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y desde su banca le tocará defender el proyecto político y económico de Javier Milei.

Sobre Agustín Monteverde

Monteverde es doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Consejero Académico de la Fundación Libertad y Progreso, consultor de bancos y empresas y profesor de la Universidad del CEMA.

Adepto a las ideas libertarias de Milei, sus participaciones en calidad de especialista invitado en distintos medios de comunicación son frecuentes, siempre en defensa de la política económica del Gobierno.

