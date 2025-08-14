14 de agosto de 2025 - 20:01

La Cámara de Diputados no votó eliminar las facultades delegadas por el Congreso al gobierno, sí decretos

El 6 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la anulación de cinco decretos impulsados por el gobierno nacional a través de las facultades delegadas por la Ley Bases. Desde entonces, más de 5.000 usuarios en redes sociales afirman que los legisladores votaron para quitarle esos poderes enmendados. Sin embargo, la decisión de la Cámara Baja solo afecta a los decretos y no a las facultades delegadas

Foto:

Reverso
Los Andes | Reverso
Por Reverso

“DIPUTADOS APROBÓ QUITARLE LAS FACULTADES DELEGADAS A MILEI. En una sesión histórica, la Cámara de Diputados votó a favor de retirarle todas las facultades delegadas al presidente Javier Milei, lo que representa un duro revés político para el Ejecutivo nacional”, dice, entre otras afirmaciones, una publicación en Facebook.

“La Cámara de Diputados votó a favor de retirarle todas las facultades delegadas a Javier Milei, que evite continuar aplicando medidas de ajuste sin control del Congreso”, agrega un usuario en X. Mensajes similares también circulan en Instagram.

El 6 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de una serie de decretos impulsados a través de las facultades delegadas, otorgadas al presidente Javier Milei por el Congreso en junio de 2024 para implementar reformas económicas y administrativas sin pasar por el trámite legislativo habitual.

Sin embargo, la decisión de la Cámara Baja no significó la anulación de las facultades delegadas al gobierno nacional, como aseguran usuarios.

Las decisiones ahora quedan pendientes de aprobación por la Cámara de Senadores, que deberá confirmar o rechazar lo resuelto por la Cámara Baja.

Estos decretos se enmarcaron en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como la Ley Bases. En su primer artículo se establece que las facultades especiales se pueden utilizar por el plazo de un año. Como la ley fue promulgada el 8 de julio de 2024, el plazo culminó el mismo día de 2025.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había confirmado el 20 de mayo de 2025 en una entrevista con el medio Bloomberg en Línea que el gobierno no iba a pedir la extensión del período de facultades delegadas: “Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”.

El 8 de julio, Sturzenegger repasó en X los decretos impulsados durante la vigencia de las facultades especiales (1, 2, 3). “Fin del día. Tarea cumplida. El jueves seguimos con todo el resto”, comentó en una de las publicaciones que muestra un letrero con la inscripción “FALTA 00 DÍA”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

  • Autores: Agustín Bagnasco (AFP Factual)
  • Primer editor: Manuela Silva (AFP Factual)
  • Segundo editor: Manuel Tarricone (Chequeado)
