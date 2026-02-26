Media sanción de la Ley de Glaciares: los votos de los tres senadores mendocinos

Sagasti alertó sobre la supuesta ambigüedad de nuevos conceptos ambientales, mientras que Juri y Suárez respaldaron el texto que redefine zonas periglaciares.

El Senado aprobó la modificación a la ley de Glaciares: los votos.

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este jueves la media sanción al proyecto que modifica la Ley de Glaciares (26.639), con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El expediente ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento final, en medio de un amplio debate político y ambiental.

En ese contexto, los tres senadores que representan a Mendoza votaron por la reforma:

Rodolfo Suárez (UCR) votó a favor del proyecto, alineándose con la postura que sostiene que la modificación puede brindar mayor previsibilidad jurídica y favorecer inversiones productivas.

Mariana Juri (UCR) también emitió su voto afirmativo , apoyando el texto aprobado por la mayoría en la Cámara alta.

Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista) se opuso a la reforma y fue la única senadora mendocina que tomó la palabra durante el debate, marcando un claro rechazo al proyecto. El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares para impulsar la inversión minera El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares para impulsar la inversión minera Captura de video Anabel Fernández Sagasti, a cargo el cierre de las alocuciones de su bancada, cuestionó la reforma en términos ambientales y políticos. Según su exposición, la modificación no se trata de un simple ajuste técnico, sino de un cambio de paradigma que “flexibiliza estándares ambientales”.

Además detalló que el proyecto genera “incertidumbre para las inversiones y para el futuro de los recursos naturales”. Asimismo, sostuvo que la norma fue discutida con rapidez y sin suficiente participación ciudadana, una situación que le preocupa.

Embed - SENADORA ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI 4 - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-02-26 Por su parte, la decisión de Suárez y Juri fue de avalar el texto. Además se interpreta que su voto va en línea con el argumento oficialista de proveer mayor certeza jurídica para la definición de zonas periglaciares y de promover un marco más favorable a ciertas actividades económicas en las regiones andinas.