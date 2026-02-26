26 de febrero de 2026 - 22:31

Es oficial: el Gobierno promulgó el Acuerdo interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

La norma fue publicada en el Boletín Oficial y formaliza la incorporación al derecho argentino del entendimiento firmado en Asunción entre los Estados parte del Mercosur y el bloque europeo.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.800, que aprueba el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y de este modo formalizó su incorporación al ordenamiento jurídico argentino.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se instrumentó a través del Decreto 111/2026, en uso de las facultades previstas por el artículo 78 de la Constitución Nacional.

El entendimiento había sido suscripto el 17 de enero de 2026 en Asunción, República del Paraguay, por los Estados parte del Mercado Común del Sur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y la Unión Europea.

Alcances del acuerdo interino

El tratado consta de 23 capítulos, junto con anexos y apéndices que forman parte integrante de la norma aprobada por el Congreso. El texto completo de esos anexos se encuentra disponible en la edición web del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA).

La ley había sido sancionada en la sesión del 26 de febrero de 2026 y lleva las firmas de las autoridades legislativas correspondientes. Posteriormente, el Poder Ejecutivo avanzó con la promulgación formal, dispuso su publicación en la Dirección Nacional del Registro Oficial, notificó al Congreso y comunicó la medida al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Pablo Quirno.

Con este paso administrativo, quedó oficialmente incorporado al sistema normativo argentino el acuerdo interino de comercio Mercosur–Unión Europea, cuyo objetivo es profundizar el intercambio comercial y avanzar en la integración económica entre ambos bloques.

