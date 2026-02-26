26 de febrero de 2026 - 21:35

Milei anunciará "el año más reformista de la historia" en su discurso en la apertura del Congreso

En un día cargado de visitas y noticias que llegan desde el Senado, el presidente encamina su discurso para el próximo domingo en la apertura de las sesiones ordinarias.

El presidente Javier Milei se prepara para la Asamblea Legislativa en el Congreso.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei afina los últimos detalles del discurso que pronunciará este domingo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. En su entorno anticipan una exposición ambiciosa y aseguran que anunciará lo que él define como “el año más reformista de la historia”.

Mientras el Senado avanza con proyectos centrales para el oficialismo, el mandatario organizó su ageda entre la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Este jueves por la mañana se reunió con autoridades de la firma suiza Breitling SA, dedicada al diseño y fabricación de relojes.

Para este viernes, en una sesión clave, el oficialismo buscará que los senadores acompañen los cambios instrumentados en la reforma laboral, que obsesiona al mandatario. También discutirán la Ley Penal Juvenil que conquistó el respaldo de la Cámara de Diputados.

Desde Olivos, el Presidente siguió de cerca lo que aconteció en el recinto bajo la supervisión de varios integrantes del Ejecutivo que se trasladaron al Palacio Legislativo. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, además del canciller Pablo Quirno.

Si bien no se espera para este jueves la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sí podría mostrarse en los palcos del Congreso este viernes con motivo de la discusión por la reforma laboral.

Discurso de Milei: “El año más reformista”

Con particular atención en su discurso durante la apertura de las sesiones ordinarias, el mandatario organiza los temas que incluirá en su disertación, que se espera que tenga una extensión de poco más de 30 minutos.

Como contó Noticias Argentinas, el equipo libertario prepara una exposición ambiciosa, que contempla más de 40 reformas legislativas relativas a los ministerios que componen la estructura del Gobierno.

Con los detalles en estricta reserva, el mandatario brindará detalles de los próximos pasos de la hoja de ruta de lo que será “el año más reformista de la historia”, como lo anuncian los integrantes del Ejecutivo.

La apertura de sesiones ordinarias tendrá lugar el domingo 1° de marzo, a las 21, en el recinto de la Cámara de Diputados, y contará con la asistencia de gobernadores, miembros de la Corte Suprema, legisladores, expresidentes, diplomáticos y militares.

La exposición será transmitida por cadena nacional, en horario de primetime, como en las dos ediciones anteriores desde el inicio de su gestión.

