Otra vez Milei no estará en la Fiesta de la Vendimia y un evento en Nueva York podría complicar visitas

La visita de Javier Milei a Mendoza se seguirá postergando . Tras la cancelación del viaje que iba a realizar a mediados de febrero para la etapa final de la campaña de las elecciones municipales, ahora en Casa de Gobierno informaron que "no está previsto" que el Presidente venga para la Fiesta de la Vendimia .

Salió a aclarar el empresario que admitió "robar" con los neumáticos y acusó a Milei de "malinterpretar"

Tampoco pudo ser el año pasado, cuando las trágicas inundaciones en Bahía Blanca impidieron la participación del Presidente en la fiesta mayor de los mendocinos, cuando era un hecho que iba a venir.

En este caso, Mendoza era una parada segura del llamado "tour de la gratitud" de Milei y en algún momento se mencionó a la Fiesta de la Vendimia como la ocasión ideal, pero lo cierto es que la agenda del Presidente en Estados Unidos se interpuso siempre. Primero fue el lanzamiento del Consejo de la Paz por parte de Donald Trump y ahora es, ni más ni menos, el Argentina Week , un evento en Nueva York con la crema del mundo de los negocios internacionales que Milei viene inflando desde hace semanas.

El Argentina Week arranca apenas dos días después del acto central de la Fiesta de la Vendimia , pero el protagonismo del evento en Estados Unidos es total para el gobierno argentino y prácticamente borra del cronograma otras cosas.

Además, tal como informó Clarín semanas atrás, el Presidente tiene en su agenda otra reunión con el presidente Trump en Miami , en este caso, una cumbre que incluiría a cinco mandatarios latinoamericanos afines. Esa reunión tiene como fecha el 7 de marzo , es decir, el viernes en el que comienzan los actos principales de la Vendimia.

Sin confirmaciones para la Fiesta de la Vendimia

Las obligaciones de Milei en Estados Unidos no sólo postergarán una vez más su visita a Mendoza, sino que además podrían complicar otras presencias nacionales en la Fiesta de la Vendimia. De hecho, junto al Presidente, casi todos sus funcionarios tienen participación asegurada en el Argentina Week.

El año pasado, las figuras más importantes fueron el jefe de gabinete (estaba en ese puesto Guillermo Francos) y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien estuvo unos días antes, en el foro de inversiones que vuelve a realizarse en esta ocasión.

Ahora, directamente en el Gobierno provincial señalan que todavía no tienen confirmaciones de quiénes vendrán del gabinete nacional, más allá de que tanto el Ejecutivo como las entidades de la industria del vino, siguen haciendo gestiones por definir visitas.

Argentina Week: el viaje de Cornejo con Milei

Lo cierto es que la ausencia de Milei en Mendoza para la Vendimia no es indicio de ninguna diferencia política del gobernador Alfredo Cornejo con el Presidente.

De hecho, tal como contó este diario el 12 de febrero pasado, Cornejo fue uno de los primeros invitados al Argentina Week de Nueva York y también uno de los que confirmó su participación con rapidez.

Después, la delegación de gobernadores que viaja a Nueva York con Milei se fue poblando y, según el último registro, incluye a Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal, (Santa Cruz); Raúl Jalil, Catamarca; Rolando Figueroa, Neuquén; Carlos Sadir, Jujuy; y Gustavo Sáenz, Salta.

La feria Argentina Week se extiende entre el 9 y el 12 de marzo próximos. Fue organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos y los bancos JP Morgan y Bank of America, entre otros. La lista de empresas involucradas y la diversidad de paneles que habrá a lo largo de cuatro días sobre temas como energía, minería y tecnología, es sorprendente.

Los gobernadores participarían en muchas actividades, entre las que aparece una recepción de la Cámara de Comercio estadounidense en la propia sede de Microsoft, y el 12 está prevista una disertación sobre las oportunidades de sus respectivas provincias en el Consulado. En Mendoza todavía no hay confirmación de las actividades oficiales, aunque muchas de ellas se realizarán en el Council of the Americas.

Cornejo no viajará a Estados Unidos con la comitiva del Gobierno nacional, sino que lo hará por su lado, y tampoco estará en otro evento internacional que asoma en la apretada agenda de Milei para esos mismos días: la jura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, quien tiene plena sintonía ideológica con el Presidente. Esto ocurrirá el 11 de marzo.