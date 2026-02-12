Tras cancelar su visita a Mendoza, Milei sumó a Cornejo a un viaje a Estados Unidos

El viaje que tenía previsto realizar el presidente Javier Milei a Mendoza la semana próxima, a días de las elecciones en seis departamentos , fue cancelado debido a cuestiones de agenda en el exterior del mandatario.

A la par, se conoció que el gobernador Alfredo Cornejo viajará con el Presidente a Estados Unidos . Pero no ahora mismo, sino el 9 de marzo , día en que comenzará en Nueva York el "Argentina Week" , un evento organizado por el Gobierno nacional para atraer inversiones .

Desde Casa de Gobierno se informó que Milei había invitado a Cornejo al evento de tres días que se realizará en Manhattan y que tiene por objetivo mostrar las oportunidades de negocios que se abren en el país a partir de la " transformación " del gobierno actual.

Según el Gobierno nacional, hay " furor " por el evento y los cupos para participar de él se agotaron un mes antes.

El compromiso internacional que tiene el Presidente inmediatamente después del evento en Nueya York es la jura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast , quien tiene plena sintonía ideológica con Milei. Esto ocurrirá el 11 de marzo.

Respecto de Cornejo, el gobernador actualmente se encuentra de viaje en Europa (viajó de Francia a Londres). Y el viaje a Estados Unidos con Milei no generaría problemas de agenda porque se producirá justo después de que termine la Fiesta de la Vendimia.

El anunció del viaje con Milei a Estados Unidos en marzo confirma que el vínculo político del gobernador con el Presidente pasa por su mejor momento.

De hecho, Cornejo fue uno de los principales defensores de la reforma laboral del Gobierno nacional que acaba de aprobar el Senado y el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, reconoció sus aportes en el Consejo de Mayo, donde se elaboró la iniciativa.

La visita cancelada de Milei

En cuanto a la cancelación del viaje a Mendoza de Milei, la novedad fue oficializada por el frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza en sus redes sociales este jueves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frentecambiamza/status/2021970769366994950?s=48&partner=&hide_thread=false Informamos que ha sido cancelada la visita a Mendoza del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 18 de febrero.

Esto se debe a una reorganización de su agenda, ya que deberá viajar a los Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz en Washington DC. — Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mza (@FrenteCambiaMza) February 12, 2026

"Informamos que ha sido cancelada la visita a Mendoza del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 18 de febrero. Esto se debe a una reorganización de su agenda, ya que deberá viajar a los Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz en Washington DC", dice el posteo.

A la par se informó que tampoco vendrá a Mendoza Karina Milei, ya que viajará a Estados Unidos con su hermano.

El Consejo de la Paz es una iniciativa del presidente Donald Trump. Milei, en plena sintonía con el presidente estadounidense, firmó durante el foro de Davos el acta constitutiva de este organismo, que buscará acuerdos para solucionar conflictos en zonas de guerra.

Se sabía hace unos días que el primer viaje a Estados Unidos podía ser una complicación, porque la actividad está prevista para el 19 de febrero. Fue así que sobrevino la cancelación, que postergará la parada en Mendoza del denominado "tour de gratitud" del presidente libertario.

Si venía la semana que viene a Mendoza, Milei iba a marcar presencia en la recta final hacia las elecciones del 22 de febrero, en la cual se elegirán concejales para seis departamentos: San Rafael, Maipú, Luján, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.