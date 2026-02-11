11 de febrero de 2026 - 12:42

El papa León XIV, cada vez más cerca de Argentina: Milei lo invitó formalmente al país

El Presidente firmó una carta, que fue entregada en persona al Sumo Pontífice por el canciller Pablo Quirno.

El papa León XIV junto al canciller argentino Pablo Quirno

El papa León XIV junto al canciller argentino Pablo Quirno

Foto:

X / Pablo Quirno
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El papa León XIV se acerca cada vez más a la Argentina, ya no como una conjetura diplomática sino como una invitación formal. Es que el presidente Javier Milei le pidió que visite el país este mismo año y el Vaticano ya analiza seriamente la posibilidad.

La carta fue entregada este miércoles por el canciller Pablo Quirno durante su visita oficial a la Santa Sede. Según informó la propia Cancillería en un comunicado difundido esta mañana, se trató de una invitación firmada por el Presidente, en el marco de una agenda que busca consolidar el vínculo bilateral.

“La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento”, escribió Quirno en su cuenta oficial de X, en paralelo a la difusión del comunicado institucional.

En el mismo mensaje detalló el contenido del intercambio: “En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

Minutos después de la publicación de Quirno, Milei replicó el mensaje desde su cuenta oficial, amplificando el gesto diplomático y dejando en claro que la invitación forma parte de una estrategia deliberada de acercamiento.

Varias veces, el fallecido papa Francisco analizó viajar al país, pero nunca lo concretó. Sí llegó a visitar países de la región como Chile, Perú y Brasil. Su ausencia -nunca tocó el piso que lo vio nacer desde se fue al Vaticano en 2013- se asoció a motivos políticos, pero nunca fue confirmado.

De concretarse el viaje de León XIV, de nacionalidad estadounidense-peruana, sería una visita de alto impacto simbólico y político para nuestro país y toda Latinoamérica.

