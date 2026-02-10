¿Viene o no a Argentina? El papa León XIV ultima detalles para su gira internacional

Aunque aún no hay confirmación oficial del Vaticano, trascendieron los detalles de la gira que traerá al Pontífice de regreso a América Latina para finales de este año.

Según fuentes cercanas a la Santa Sede, el papa León XIV prepara una ambiciosa agenda de viajes que tendrá como broche de oro una gira por el Cono Sur y la región andina durante los meses de noviembre y diciembre.

El viaje a Perú es, quizás, el punto más emotivo de la agenda. El Pontífice posee la nacionalidad peruana y vivió en ese país casi cuatro décadas. Su historia con la nación andina comenzó en 1985 como misionero en Piura y se consolidó cuando el papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en 2014.

Para evitar interferir en el proceso político local, León XIV decidió viajar después de las elecciones presidenciales de abril y los comicios regionales de octubre. Durante la reciente visita “ad limina” de los obispos peruanos al Vaticano, el Papa fue contundente: "Nos vemos pronto en Perú", les dijo. Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, situó las expectativas en un 80% de probabilidades.

Papa León XIV El papa León XIV en Perú. El papa vendría a la Argentina Según informó Clarín, la gira de fin de año de León XIV también incluirá a Argentina y Uruguay, dos países que su predecesor, Jorge Bergoglio, no pudo concretar durante sus doce años de pontificado.

La coordinación de estas fechas está estrictamente ligada al calendario electoral peruano, buscando un clima de paz social para su desembarco en la región.