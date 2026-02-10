Ritual invisible en Japón: cientos de monos usan baños termales y transforman su biología para siempre

La postal de los monos en Japón entre vapores termales es famosa, pero oculta un fenómeno profundo. Un nuevo estudio revela que esta conducta aprendida no solo combate el frío, sino que altera su microbioma y la distribución de parásitos. Es un hallazgo que desafía lo que sabemos sobre cómo nuestros propios hábitos moldean nuestra biología invisible.

Sumergirse en agua caliente en medio de las montañas nevadas del centro de Japón no es un instinto básico de todos los primates. Se trata de una conducta aprendida y transmitida socialmente entre ciertas poblaciones de macacos para reducir el estrés térmico y conservar energía durante los inviernos extremos. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de confort térmico terminó convirtiéndose en un experimento natural que modifica su biología invisible.

Este comportamiento ha transformado a estos animales en lo que la ciencia denomina un "holobionte" : un conjunto formado por el macaco y todos los microorganismos que conviven con él. Sin que el animal lo sepa, el simple hecho de entrar al agua está reconfigurando el equilibrio de las bacterias y parásitos que lo acompañan a todas partes.

Contrario a lo que podría pensarse, el agua caliente no funciona como una "desparasitación mágica". El estudio publicado en la revista Primates halló que los monos que se bañan no están libres de piojos; sin embargo, sí presentan cambios significativos en la distribución de estos parásitos sobre su cuerpo. El baño no elimina el problema, pero altera por completo el escenario donde este se produce.

Para medir este impacto, los investigadores utilizaron el acicalamiento social como un indicador indirecto. Al observar cómo se limpian unos a otros, pudieron conectar tres niveles: la búsqueda de calor, el comportamiento social y la presencia de microorganismos. Es una cadena de efectos donde una decisión cotidiana termina influyendo en la salud microscópica del grupo.

image

Lo más sorprendente ocurre en el interior del animal. El microbioma intestinal de los macacos que se bañan muestra una configuración distinta. Aunque la diversidad general de bacterias es similar a la de los monos que no entran al agua, la abundancia de ciertos grupos bacterianos cambia. El baño introduce una presión ambiental que no borra las bacterias, pero sí reconfigura el equilibrio entre ellas de forma sutil pero medible.

El mito del riesgo de infección en aguas compartidas

Uno de los puntos más relevantes para nuestra vida cotidiana es la seguridad sanitaria. Existe una intuición muy extendida de que compartir el agua caliente debería aumentar el riesgo de contraer enfermedades. Sin embargo, la evidencia en estos macacos rompe con ese prejuicio: los animales que se bañan no presentan mayores tasas de infección por parásitos intestinales que el resto.

image

El agua no se convierte en un foco de transmisión peligroso en este entorno natural.

La higiene y el entorno social actúan como reguladores de la biología microscópica.

Los hábitos aprendidos pueden ofrecer beneficios biológicos sin efectos secundarios negativos inmediatos.

Esta realidad invita a una reflexión sobre nuestras propias rutinas. Al igual que los macacos, nuestras costumbres de higiene, el contacto con el entorno y nuestra vida social reescriben día a día la biología que llevamos encima. Los monos no son conscientes de que están alterando su microbioma al buscar calor, del mismo modo que nosotros a veces ignoramos cómo nuestras rutinas moldean nuestra salud a niveles que no vemos a simple vista.