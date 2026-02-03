Tenía 22 años, era experta en avalanchas y una mochila de rescate desató la tragedia en Japón

Brooke Day era una snowboardista experimentada que llevaba años recorriendo las pistas más exigentes de Japón. Sin embargo, un pequeño descuido con su mochila de rescate provocó un accidente irreversible durante una avalancha en el Tsugaike Mountain Resort. Esta tragedia revela un riesgo técnico desconocido para muchos deportistas de invierno.

La joven australiana de 22 años utilizaba una mochila especial , equipada con bolsas de aire y balizas, para protegerse a sí misma y a sus amigos ante posibles aludes. Irónicamente, este equipo de seguridad fue el que desencadenó el siniestro el viernes pasado, cuando la deportista intentaba utilizar una aerosilla del complejo.

Según el reporte del operador del centro de esquí, Tsugaike Gondola Lift Co, el accidente se produjo por un detalle técnico específico: la hebilla de un cinturón que estaba desabrochado se atascó en el carro del elevador. Al quedar trabada en el mecanismo, Day fue arrastrada por el sistema de la aerosilla sin poder desprenderse.

A pesar de que el personal del resort activó rápidamente el botón de parada de emergencia , la maniobra de rescate se tornó extremadamente difícil. La correa pectoral de la mochila continuaba abrochada al cuerpo de la joven, lo que la mantuvo adherida al equipo mientras era arrastrada por la nieve. Tras ser trasladada de urgencia a un hospital, se confirmó su fallecimiento debido a un paro cardíaco.

La familia de Brooke Day destacó que no se trataba de una principiante. Iniciada en los deportes de invierno a los 11 años, estaba cursando su cuarta temporada de nieve extendida en el país asiático. Recientemente había completado un curso intensivo de avalanchas, conocimiento que utilizó para auxiliar a cuatro personas en situaciones de riesgo inminente solo semanas antes de su propio accidente.

Sus allegados la describieron como una joven humilde y trabajadora, muy respetada por sus compañeros. Su pasión por el snowboard era compartida con su compromiso por la seguridad de quienes la rodeaban, razón por la cual siempre llevaba consigo la mochila Avalanche Rescue.

Consecuencias y cambios en la seguridad del resort de Japón

Tras el fallecimiento, ocurrido el domingo por la mañana en presencia de sus padres, se inició una investigación profunda sobre las circunstancias exactas del siniestro. Actualmente, la aerosilla involucrada permanece cerrada mientras la policía y técnicos especializados realizan una revisión completa del sistema.

Por su parte, el presidente de Tsugaike Mountain Resort, Tsuneo Kubo, emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida y asegurando que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar que un hecho similar se repita. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia ya brinda asistencia consular a la familia mientras la comunidad deportiva rinde homenajes a quien definieron como una jugadora talentosa y querida compañera.