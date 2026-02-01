1 de febrero de 2026 - 10:05

Si entrás al baño con el mismo calzado, tenés un problema oculto: el hábito japonés que mantiene la casa limpia

Descubrí por qué entrar al baño con el mismo calzado que usás en el living arruina la higiene de tu hogar y cómo el ritual del "toire surippa" puede salvarte.

Incorporá este hábito japonés en tu vida para mantener tu casa más limpia por más tiempo.

Por Sofía Serelli

Mantener la higiene en el hogar parece una tarea de nunca acabar, pero el problema podría no estar en cómo limpiás, sino en cómo caminás. Un hábito milenario japonés revela que estamos cometiendo un error crítico cada vez que entramos al baño, comprometiendo la limpieza de toda la casa sin siquiera sospecharlo.

El riesgo oculto de cruzar la puerta del baño

La sociedad nipona otorga una importancia extrema a la higiene, algo que se manifiesta en gestos cotidianos como el lavado constante de manos o el uso de mascarillas. Sin embargo, uno de sus pilares fundamentales para mantener la armonía es la estricta separación de los espacios.

Para un japonés, el baño no es simplemente una habitación más; es un lugar que, por razones obvias, suele acumular humedad y salpicaduras de agua. Aunque se mantenga visualmente impecable, se considera un foco de impurezas que no debe entrar en contacto con el resto de la vivienda.

Aquí es donde aparece el error común que cometemos en Occidente: usar el mismo calzado (o las mismas medias) para entrar al sanitario y luego caminar por el living o los dormitorios. En Japón, esta acción se evita mediante el uso de las toire surippa, o zapatillas exclusivas para el baño.

Cómo implementar el sistema de calzado dividido

Esta costumbre tiene un sentido práctico inmediato: las zapatillas de baño actúan como una barrera física contra los gérmenes. Al utilizarlas, se evita trasladar posibles bacterias o la suciedad propia de esa zona hacia superficies mucho más sensibles, como las alfombras o los dormitorios.

Para seguir este método, se deben tener en cuenta reglas de uso muy precisas:

  • Ubicación estratégica: Las zapatillas deben estar justo en la entrada del baño, junto a la puerta.
  • Orientación correcta: Deben apuntar hacia el interior del baño para que sea muy fácil ponérselas sin tocar el suelo del sanitario con el pie descalzo o con el calzado de casa.
  • Prohibición de salida: Bajo ningún concepto se debe cruzar la puerta del baño hacia el resto de la casa con estas zapatillas puestas.
  • Orden al salir: Al terminar, hay que dejarlas en la misma posición (apuntando hacia adentro) para la siguiente persona.
La importancia de separar el exterior del interior

Este ritual es una extensión de una norma aún más amplia: quitarse los zapatos al entrar a cualquier hogar. En las casas japonesas existe el genkan, una zona situada a un nivel más bajo que marca el límite entre el mundo exterior, considerado impuro, y el interior privado.

Quitarse los zapatos simboliza dejar atrás las impurezas del mundo exterior. En las calles, aunque sean limpias, siempre hay polvo, barro o suciedad que no debería ingresar al espacio donde la familia descansa o incluso duerme, como ocurre en las casas con tatamis y futones.

Al adoptar el hábito de las zapatillas de baño, no solo se mejora la higiene, sino que se respeta la integridad de cada ambiente. Es una solución sencilla, económica y sumamente efectiva para quienes buscan reducir la carga de limpieza diaria y asegurar un entorno realmente sano para su familia.

