16 de marzo de 2026 - 20:15

Mojar papel higiénico en vinagre: por qué se recomienda con frecuencia y para qué sirve

Un método simple y económico gana popularidad en la limpieza: combinar papel higiénico y vinagre blanco es la solución para un lugar especial de casa.

El resultado es una superficie más limpia, sin restos visibles de cal y con menor esfuerzo.

El resultado es una superficie más limpia, sin restos visibles de cal y con menor esfuerzo.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Un truco casero comenzó a marcar diferencia por su efectividad para eliminar el sarro del inodoro sin productos costosos ni químicos que intenten dañar la zona. Utilizar papel higiénico humedecido con vinagre, logra que el ácido actúe directamente sobre las zonas calcificadas durante varias horas, incluso en áreas difíciles de alcanzar debajo del borde.

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Según Good Housekeeping, la clave está en la forma de aplicación, ya que permite mantener el vinagre en contacto prolongado con la superficie afectada. De este modo, la cal se ablanda progresivamente y se desprende con mayor facilidad, reduciendo el esfuerzo al momento de limpiar y mejorando el aspecto general del inodoro sin dañar los materiales.

papel higiénico y vinagre
La aplicación del papel higiénico con vinagre es sencilla y actúa en profundidad.

La aplicación del papel higiénico con vinagre es sencilla y actúa en profundidad.

Cómo funciona este método casero para eliminar la cal incrustada

El vinagre es conocido por su capacidad para disolver depósitos minerales gracias a su acidez. Cuando se aplica sobre el sarro del inodoro, actúa descomponiendo las capas endurecidas que se forman con el paso del tiempo por el contacto constante con el agua.

El uso del papel higiénico cumple una función clave: mantener el líquido adherido a las zonas donde normalmente el vinagre se escurriría rápidamente. Así se logra una acción más profunda y prolongada, especialmente en sectores ocultos o de difícil acceso.

Este método resulta especialmente útil en áreas donde la acumulación de cal es persistente. Al combinar ambos elementos, se potencia el efecto limpiador sin necesidad de productos abrasivos que pueden deteriorar la superficie.

papel higiénico y vinagre
Es una solución saludable para evitar productos químicos agresivos.

Es una solución saludable para evitar productos químicos agresivos.

Cómo aplicar correctamente el truco del vinagre y papel

  1. Para comenzar, es necesario romper el papel higiénico en tiras o pequeños trozos individuales que puedan adaptarse fácilmente a la superficie del inodoro.
  2. Luego, se debe preparar una botella con atomizador con vinagre, preferentemente diluido en agua si se utiliza una esencia concentrada.
  3. A continuación, se colocan los trozos de papel debajo del borde del inodoro o directamente sobre las zonas donde se observa acumulación de sarro. Es importante distribuirlos de manera estratégica para cubrir bien las áreas afectadas.
  4. Después, se rocía el vinagre hasta que el papel quede bien húmedo, evitando que esté completamente empapado para que no se desprenda.
  5. El siguiente paso es dejar actuar la mezcla durante varias horas, siendo ideal hacerlo durante toda la noche.
  6. Finalmente, se empuja el papel hacia el interior del inodoro, se tira de la cadena y se completa la limpieza frotando con un cepillo.
papel higiénico y vinagre

El uso de papel higiénico con vinagre intenta consolidarse como una solución práctica, económica y eficaz para combatir el sarro en el inodoro en poco tiempo, sin dañar la zona.

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