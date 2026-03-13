Las garrapatas no necesitan un bosque para aparecer. De hecho, organismos sanitarios advierten que también pueden estar en el jardín de casa, especialmente en sectores con pasto alto , hojarasca , arbustos cerrados y bordes con vegetación densa o arbolada. Por eso, el riesgo no depende solamente de “qué plantaste”, sino de cómo queda armado ese ambiente y cuánta humedad retiene.

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Muchas notas virales dicen que ciertas plantas “atraen” garrapatas como un imán, pero la evidencia más sólida apunta a otra cosa: estos parásitos sobreviven mejor en lugares frescos, húmedos y protegidos del sol .

Por eso suelen encontrarse en la unión entre el césped y áreas con maleza, debajo de arbustos bajos, entre hojas acumuladas y en sectores donde el aire circula poco.

Cornell explica que los bordes de bosque, la vegetación cerrada y la hojarasca les dan el ambiente húmedo que necesitan para mantenerse activas.

En ese contexto, algunas elecciones de jardinería pueden jugar en contra. Los cubresuelos muy densos, como la hiedra rastrera en zonas de paso, así como cercos espesos, malezas altas o rincones donde se juntan hojas y ramas, pueden transformarse en refugios ideales.

No las plantes en tu jardín atraen a las garrapatas como un imán (1)

Incluso un plan oficial de manejo de garrapatas de Texas A&M recomienda limitar la hiedra rastrera en las áreas más transitadas y abrir la vegetación para que entre más sol y se reduzca la humedad.

Qué sectores del patio conviene revisar primero

Si querés bajar el riesgo, no hace falta arrasar con el jardín. Lo más efectivo es mirar con atención los sectores donde las garrapatas tienen más chances de esconderse: césped crecido, bordes del terreno, canteros muy cerrados, leña apilada, muros de piedra con hojas acumuladas y zonas de sombra continua.

No las plantes en tu jardín atraen a las garrapatas como un imán (3)

Los CDC remarcan que cortar el pasto, retirar la hojarasca y despejar maleza y arbustos alrededor de la casa ayuda a reducir su presencia. También sugieren crear una franja seca de piedra o astillas de madera entre el césped y las áreas más salvajes del terreno.

Otro punto importante es que las garrapatas no aparecen solas: muchas veces llegan con animales silvestres o domésticos. Por eso, además del mantenimiento del jardín, conviene revisar a los perros y gatos después de estar afuera.

Los CDC aconsejan controlar a las mascotas todos los días, sobre todo tras paseos o tiempo al aire libre, y consultar al veterinario por productos de prevención adecuados para cada caso.

Cómo protegerte sin dejar de disfrutar el jardín

La prevención personal sigue siendo clave. Los CDC recomiendan usar repelentes apropiados contra garrapatas y la EPA recuerda que los productos registrados con ingredientes como DEET, picaridina, IR3535 u oil of lemon eucalyptus/PMD son los que cuentan con evaluación oficial de seguridad y eficacia según etiqueta.

Además, conviene revisar la piel al volver de espacios verdes y estar atentos si, después de una picadura, aparece fiebre, sarpullido o una lesión que se expande en los días siguientes.