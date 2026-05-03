3 de mayo de 2026 - 12:41

El papel higiénico pasó de moda: así es la nueva alternativa para los baños que es tendencia mundial

Estos dispositivos integran funciones de bidet, secado por aire y sensores de presencia para optimizar la higiene personal mientras reducen el consumo de recursos naturales.

Papel higiénico: descubrí por qué pasa de moda y qué lo reemplaza.&nbsp;

Papel higiénico: descubrí por qué pasa de "moda" y qué lo reemplaza. 

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Por Sofía Serelli

El baño experimenta una transformación tecnológica que modifica la experiencia de higiene diaria en las viviendas. Para el año 2026, los inodoros inteligentes se posicionan como una tendencia global que busca reemplazar el uso tradicional del papel higiénico. Este avance, antes limitado a hoteles de lujo, llega ahora a los hogares particulares.

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Los conocidos washlets, originarios de Japón, integran en una sola unidad las funciones del inodoro y el bidet tradicional. Estos dispositivos incorporan tecnología avanzada para mejorar la limpieza personal mediante sistemas de agua regulable. El usuario tiene control total sobre la temperatura, la presión y la dirección del chorro de agua, adaptando la experiencia a sus necesidades específicas.

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Sensores, autolimpieza y confort: lo que traen los inodoros inteligentes

La automatización define a estos equipos de nueva generación que incluyen asientos calefaccionados y sensores de movimiento. Estos detectores identifican la presencia del usuario para activar funciones automáticas, simplificando la rutina cotidiana. Además de la comodidad, el sistema de secado con aire caliente complementa la limpieza, eliminando la necesidad de utilizar papel para secar la piel.

El cambio hacia este método de higiene reduce el contacto directo y resulta mucho más suave para la piel que el roce del papel. Los modelos más avanzados para 2026 incorporan programas de autolimpieza y sistemas antibacterianos que mantienen el equipo en condiciones sanitarias óptimas de forma constante. Esta tecnología responde a una integración más amplia dentro de los hogares inteligentes, donde cada detalle busca eficiencia y confort.

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Por qué los washlets son la alternativa sustentable al papel higiénico

Desde la perspectiva ambiental, la adopción de washlets implica una reducción drástica en la demanda de recursos naturales destinados a la fabricación de papel higiénico. Los arquitectos y diseñadores contemporáneos ya consideran estos inodoros como una parte esencial de los proyectos de construcción modernos. La tendencia mundial anticipa un futuro donde la tecnología redefine la privacidad y el cuidado personal bajo premisas de sustentabilidad y ahorro de agua.

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