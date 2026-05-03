El carozo de la palta no lo tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlo

Rallar el hueso de palta permite crear un insecticida concentrado contra el pulgón o fabricar botones artesanales tras un proceso de secado de cuatro días.

La cáscara de palta es un verdadero tesoro. Descubrí lo que podés hacer con ella.

Tirar el carozo de la palta después del almuerzo es desperdiciar una herramienta técnica para el hogar. Su composición rica en taninos y minerales permite transformarlo en un potente repelente para huertos o en un exfoliante natural. Con un rallador de cocina y paciencia, este desecho se convierte en un recurso funcional.

La dureza extrema de esta semilla es su principal barrera, pero también su mayor virtud técnica. Al rallarla fresca, se liberan compuestos químicos que actúan como un escudo biológico de alta eficiencia. Un solo hueso hervido en un litro de agua produce un concentrado rojizo cargado de taninos capaz de eliminar pulgones y moscas en plantas frutales tras solo tres aplicaciones diarias sobre las hojas afectadas.

Cómo usar el carozo de palta en el huerto y la compostera En la compostera, el carozo triturado aporta carbono, potasio y fósforo de manera equilibrada. Añadirlo entero es un error frecuente, ya que el material se petrifica y bloquea la aireación de la mezcla. La versión rallada mejora la estructura del suelo y actúa como un fertilizante de liberación lenta que enriquece el humus sin dañar a los microorganismos, siempre que se use con la moderación adecuada.

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La industria cosmética encuentra en este residuo un reemplazo eficaz y ecológico para los microplásticos contaminantes. El polvo fino obtenido tras deshidratar el hueso en el horno y molerlo sirve como base para exfoliantes potentes en zonas de piel gruesa como codos y rodillas. Mezclado con aceite de coco o almendras, remueve células muertas y aprovecha antioxidantes naturales como las vitaminas E y A para regenerar la dermis.

Cómo fabricar botones y accesorios artesanales con el hueso de palta El aprovechamiento artesanal ofrece una salida estética mediante la fabricación de botones y dijes personalizados. Tras limpiar y secar la semilla por cuatro días al aire libre, es posible cortarla en láminas delgadas con un cuchillo filoso. Estas piezas pueden lijarse para eliminar astillas, perforarse y decorarse con pintura acrílica o técnicas de decoupage para crear accesorios únicos que reemplazan al plástico industrial en proyectos de costura y joyería. Embed - Como hacer un collar de la PEPA DE LA PALTA(AGUACATE)