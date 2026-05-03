3 de mayo de 2026 - 11:14

Te mantiene saciado, protege tu corazón y supera a la banana en potasio: cómo aprovechar la palta sin subir de peso

Contiene 230 calorías por cada 100 gramos y su alta densidad de grasas monoinsaturadas exige reducir el uso de aceite de oliva u otras grasas en el mismo plato.

Este ingrediente protege tu corazón, tiene más potasio que la banana pero es alto en calorías: así podés consumirlo sin subir de peso.&nbsp;

Este ingrediente protege tu corazón, tiene más potasio que la banana pero es alto en calorías: así podés consumirlo sin subir de peso. 

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Por Sofía Serelli

El aguacate es botánicamente una fruta, pero su composición química lo sitúa más cerca de las aceitunas o los frutos secos. Con apenas dos gramos de azúcar y una alta concentración de lípidos, este alimento exige un rediseño total del plato para evitar un superávit calórico innecesario mientras protege el corazón.

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Para que el aguacate funcione como un protector cardiovascular, debe reemplazar a otras grasas menos saludables. Si se añade encima de una dieta que ya incluye manteca o exceso de aceites, su aporte energético de 230 kcal por cada 100 gramos puede boicotear cualquier plan de descenso de peso. La ración diaria recomendada oscila entre 30 y 50 gramos, lo que equivale aproximadamente a un tercio de una pieza mediana.

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Más potasio que la banana y otros beneficios poco conocidos

Un dato que suele pasar desapercibido es su contenido de potasio, que supera al de la banana. Este mineral es crucial para la función nerviosa y muscular, además de ayudar a mantener la presión sanguínea en niveles normales. Aporta vitamina E, un potente antioxidante, y vitamina K, fundamental para la coagulación sanguínea. Su riqueza en fibras genera una saciedad prolongada, lo que ayuda a controlar los picos de hambre entre comidas.

Existe una advertencia médica poco difundida: la relación entre la alergia al látex y el aguacate. Las personas sensibles al material elástico o a frutas como el kiwi y el castaño pueden sufrir reacciones cruzadas al ingerirlo. Los síntomas incluyen picazón en la boca o hinchazón de labios, algo que requiere consulta inmediata con un especialista. Por otro lado, su vitamina K obliga a quienes toman anticoagulantes a mantener una ingesta estable para no interferir con su tratamiento médico.

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Quién debe tener cuidado y cómo conservarla correctamente

A diferencia de otros vegetales, este fruto contiene polioles, un tipo de carbohidrato fermentable que puede causar molestias en personas con síndrome de intestino irritable. En estos casos, su consumo debe ser moderado para evitar hinchazón o calambres abdominales.

En la cocina, su conservación es un desafío constante. Contrario a la creencia popular, dejar el hueso dentro de la mitad sobrante no es el método más eficaz para evitar la oxidación. Para mantener el color verde vibrante, lo ideal es rociar la superficie con jugo de limón o lima y cubrirla con película plástica en contacto directo con la pulpa.

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