Cómo una posición incorrecta del brazo afecta las lecturas de la presión arterial y cómo medirla correctamente

Colocar el brazo por debajo del nivel del corazón o dejarlo colgar al costado del cuerpo puede inflar artificialmente los valores sistólicos y diastólicos.

Muchas personas se alarman al ver cifras elevadas de presión arterial sin saber que el origen podría ser un error técnico. Estudios recientes advierten que el simple hecho de colocar mal el brazo durante el monitoreo altera profundamente el resultado. Conocer la postura adecuada es vital para evitar diagnósticos equivocados y tratamientos médicos innecesarios.

La hipertensión es conocida como el "asesino silencioso" debido a su capacidad para dañar el sistema cardiovascular sin presentar síntomas evidentes. Millones de personas conviven con esta condición sin saberlo, lo que eleva el riesgo de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares. Por este motivo, el control regular en el hogar se ha vuelto una herramienta de prevención fundamental para la salud pública.

image Postura correcta y nivelación del brazo respecto al corazón La efectividad del monitoreo depende exclusivamente de la precisión del procedimiento. Si la técnica es deficiente, el tensiómetro arrojará valores falsamente elevados. Una de las equivocaciones más frecuentes ocurre cuando el paciente deja el brazo descansando en el regazo o colgando al costado del cuerpo. En estos casos, la fuerza de gravedad y la tensión muscular influyen en la medición, distorsionando la realidad del estado arterial.

Para obtener un resultado confiable, la parte superior del brazo debe estar situada exactamente a la altura del corazón. Es imprescindible apoyar el brazo sobre una superficie estable, como una mesa, permitiendo que los músculos se relajen por completo. Además, la mancha o manguito del aparato debe quedar alineado a esa misma altura. Si el brazo queda demasiado bajo, la presión parecerá superior; si queda muy alto, el resultado será engañosamente bajo.

image Cómo debe colocarse el cuerpo al tomar la presión La posición del resto del cuerpo también juega un papel determinante en la toma de datos. Es necesario sentarse con la espalda bien apoyada en el respaldo de la silla y mantener ambos pies planos sobre el suelo. Cruzar las piernas es otra práctica común que debe evitarse, ya que este movimiento comprime ligeramente las venas y puede elevar la lectura de forma temporal.

Un diagnóstico de hipertensión solo debe confirmarse tras realizar mediciones consistentes y bien ejecutadas. Antes de preocuparse por un valor aislado, el paciente debe revisar si cumplió con los requisitos de calma y postura. Pequeños ajustes en la posición física no solo eliminan la ansiedad innecesaria, sino que garantizan que el tratamiento médico se base en información real y no en un error de técnica.