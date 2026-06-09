9 de junio de 2026 - 12:00

Cómo destapar la canilla del baño y hacer que el chorro vuelva a salir con buena presión

Muchas veces el problema no está en la cañería, sino en una pieza chica que acumula sarro y residuos.

Cómo destapar la canilla del baño y hacer que el chorro vuelva a salir con buena presión
Por Andrés Aguilera

Cuando la canilla del baño empieza a tirar poca agua, el primer impulso suele ser pensar en un problema grave de presión. Pero en muchos casos el origen está en el aireador, una pieza pequeña ubicada en la punta del grifo. El aireador mezcla agua con aire para que el chorro salga más parejo y salpique menos. Con el tiempo, puede juntar sarro, arena, óxido o restos minerales, especialmente en zonas con agua dura.

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La pieza que conviene revisar primero

El aireador suele desenroscarse de la punta de la canilla. A veces sale con la mano; si está muy ajustado, se puede usar una pinza envuelta en un trapo para no rayar el metal.

Antes de hacer fuerza, conviene mirar bien el sentido de rosca. Si no se mueve, no hay que forzarlo de golpe. El sarro puede trabarlo y romper la pieza si se aplica demasiada presión.

Materiales para limpiar la canilla

Para una limpieza básica no hace falta comprar productos caros. Con vinagre blanco, un cepillo de dientes viejo, un recipiente chico y un trapo alcanza para la mayoría de los casos domésticos.

  • Vinagre blanco: ayuda a aflojar depósitos minerales.
  • Cepillo viejo: permite retirar residuos sin dañar la pieza.
  • Recipiente: sirve para dejar el aireador en remojo.
  • Trapo: protege la grifería si se usa una pinza.
  • Aguja fina: útil solo si hay orificios tapados, sin agrandarlos.
Cómo destapar la canilla del baño y hacer que el chorro vuelva a salir con buena presión

Paso a paso para recuperar la presión

Primero hay que desenroscar el aireador y observar cómo están colocadas sus piezas internas. Si tiene varias partes, conviene apoyarlas en orden para poder armarlo igual después.

Luego se enjuaga bajo el agua y se retiran restos visibles. Si hay sarro, se deja en remojo con vinagre blanco durante al menos 30 minutos. Para depósitos más duros, puede necesitar varias horas.

Después del remojo, se cepilla suavemente, se enjuaga bien y se vuelve a colocar. Antes de enroscarlo, se puede abrir la canilla unos segundos para expulsar cualquier residuo suelto que haya quedado en la boca del grifo.

Cuándo el problema no es el aireador

Si después de limpiar la pieza el agua sigue saliendo débil, hay que revisar otras causas: llave de paso parcialmente cerrada, flexibles doblados, suciedad interna en la grifería o baja presión general de la vivienda.

Una señal útil es comparar con otras canillas. Si solo falla una, probablemente el problema esté en esa grifería. Si todas tienen poca presión, puede haber un inconveniente en la instalación o en el suministro.

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