21 de abril de 2026 - 10:40

La nafta baja tras la caída del crudo: ninguna estación de servicio podrá cobrar más de este límite oficial

El diésel baja hasta 27 centavos por litro mientras el gobierno polaco establece un límite máximo para la nafta 95 durante este lunes.

Cae el precio de nafta: las estaciones de servicio deberán mantener los siguientes precios.

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La petrolera estatal polaca Orlen lideró el movimiento reduciendo los precios mayoristas del diésel en 143 PLN/m³ y los de la nafta 95 en 35 PLN/m³. Este ajuste se trasladó rápidamente a los puntos de venta minoristas, donde la competencia por captar clientes ha llevado los valores a niveles que no se veían en meses recientes.

El impacto de la crisis en el estrecho de Ormuz

El origen de este cambio drástico se encuentra en el volátil panorama de Medio Oriente. Aunque Irán restableció bloqueos recientemente, la apertura inicial del viernes pasado generó un efecto dominó en los mercados financieros globales. Las negociaciones de paz previstas en Pakistán mantienen la esperanza de una estabilidad duradera que aleje el fantasma de los aumentos constantes.

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Los analistas de e-petrol.pl y BM Reflex coinciden en que la nafta 95 se estabilizará en Polonia en un promedio de 5,96 zlotys (2276,31 pesos argentinos) por litro. Por su parte, el GLP experimenta un descenso que lo sitúa cerca de los 3,76 zlotys (1436,06 pesos argentinos), marcando una tendencia a la baja que favorece especialmente a los usuarios de vehículos con instalaciones de gas.

Las medidas tomadas por el Ministerio de Energía de Polonia

En las estaciones de servicio la realidad es variada pero positiva. Mientras cadenas como Auchan ya muestran en sus paneles precios de 5,88 zlotys para la nafta 95, las grandes redes internacionales como BP o Circle K mantienen valores apenas por encima de los 6 zlotys. Esta presión competitiva asegura que la tendencia descendente continúe.

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Para evitar sorpresas desagradables ante la incertidumbre externa, el Ministerio de Energía activó un mecanismo de precios máximos. Hasta este lunes, ninguna estación puede vender el litro de nafta 95 por encima de los 6,03 zlotys, ni el diésel por más de 7,07 zlotys. Esta medida gubernamental actúa como un seguro para el presupuesto de los hogares.

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