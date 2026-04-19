19 de abril de 2026 - 10:02

Ya entró en vigor: la nueva Ley de Bienestar Animal prohíbe trasladar mascotas sin ventilación adecuada

El transporte de animales ahora exige sistemas de ventilación específicos en autos particulares y prohíbe el envío por correo para evitar el sufrimiento innecesario.

Si bien la ley ya existía, se reforzarán los controles y condiciones para el traslado de mascotas.

Si bien la ley ya existía, se reforzarán los controles y condiciones para el traslado de mascotas.

Foto:

Por Cristian Reta

La Ley de Bienestar Animal ya rige con pautas estrictas para quienes se desplazan con sus mascotas. La norma obliga a garantizar que el medio de transporte, sea profesional o particular, cuente con sistemas de climatización y ventilación adecuados que mantengan al animal dentro de su rango de confort térmico y seguridad.

Leé además

si tenes un dispenser viejo de jabon, tenes un tesoro: por que y como reciclarlo con esta maravillosa idea

Si tenés un dispenser viejo de jabón, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlo con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
estudios muestran que los adolescentes que practican actividad fisica presentan mayor disciplina y rendimiento

Estudios muestran que los adolescentes que practican actividad física presentan mayor disciplina y rendimiento

Por Ramiro Viñas

Aunque la ley lleva tiempo vigente, todavía persisten dudas sobre su aplicación práctica entre los propietarios. La responsabilidad recae íntegramente en el tutor, quien debe asegurar que el animal esté en condiciones óptimas para afrontar el trayecto sin padecer estrés o lesiones físicas. No cumplir con estos estándares básicos puede comprometer la seguridad del animal.

Climatización y espacio: las exigencias del artículo 59

El vehículo debe contar obligatoriamente con sistemas que regulen la temperatura interna para el bienestar del animal. La normativa busca evitar situaciones de hacinamiento, exigiendo un espacio suficiente adaptado al tamaño y especie de cada mascota para prevenir el sufrimiento innecesario durante todo el viaje.

image

Las obligaciones principales para el responsable durante el trayecto incluyen:

  • Garantizar ventilación y climatización constantes en el habitáculo del vehículo.
  • Proveer agua fresca, alimento y periodos de descanso a intervalos adecuados.
  • Asegurar que el espacio sea suficiente para evitar el hacinamiento según la especie.
  • Proteger al animal de condiciones meteorológicas adversas que afecten su salud.

Riesgos en vehículos estacionados y traslados postales

La ley presta especial atención a los animales que permanecen en autos parados. En estas situaciones, es obligatorio adoptar medidas que aseguren una temperatura interior segura, eliminando cualquier riesgo de golpe de calor o falta de aire por falta de circulación. El abandono momentáneo sin ventilación adecuada es una infracción bajo el artículo 60.

image

Asimismo, se establece una prohibición contundente respecto al envío de animales vivos por servicios de mensajería o correo ordinario. Solo se permiten excepciones muy específicas bajo controles de seguridad extremos y transporte especializado. Para quienes traen mascotas del exterior, la ley exige acreditar documentación sanitaria y registrar al animal en un plazo máximo de 72 horas desde su llegada. El cumplimiento de las vacunaciones, especialmente la antirrábica, sigue siendo un requisito innegociable para la circulación legal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los estudios muestran que los ninos que duermen mejor desarrollan una habilidad poco comun

Los estudios muestran que los niños que duermen mejor desarrollan una habilidad poco común

Por Ramiro Viñas
El escrito presentado por la defensa del exsubsecretario de Justicia apunta contra el artículo 293, clave en los criterios de prisión preventiva.

Marcelo D'Agostino pidió seguir libre y advirtió sobre una "contradicción" en la ley que él mismo impulsó

Las comunas deberán presentar planes integrales y reportes anuales sobre el estado y mantenimiento del arbolado.

Ya rige la nueva ley de arbolado público en toda la Provincia: estos son los puntos más importantes

La primera parte del proyecto de Vicuña podría impulsarse

Ley de Glaciares: se podrían apalancar proyectos mineros por 30.000 millones de dólares