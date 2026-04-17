17 de abril de 2026 - 20:15

No debería existir, pero está pasando: 46 especies y animales viven en una gran isla contaminada de plástico

Lo que parecía solo contaminación terminó creando un ecosistema único. Científicos descubrieron decenas de animales y especies viviendo en residuos flotantes.

La isla de basura alberga 46 animales distintos en el océano pacífico.

La isla de basura alberga 46 animales distintos en el océano pacífico.

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WEB
Por Lucas Vasquez

En medio del océano Pacífico, una enorme acumulación de residuos plásticos dejó de ser solo un símbolo de contaminación para convertirse en algo mucho más complejo. Lo que durante años fue considerado un problema ambiental ahora revela una realidad inesperada por la presencia de animales que sorprende a la comunidad científica.

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Lejos de estar deshabitada, esta masa flotante se transformó en un entorno donde distintas formas de vida lograron adaptarse. El hallazgo no solo cambia la forma de ver estos desechos, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la capacidad de los ecosistemas para sobrevivir en condiciones extremas.

isla de plástico
Estas son las consecuencias ecológicas de estos nuevos hábitats creados por la contaminación.

Estas son las consecuencias ecológicas de estos nuevos hábitats creados por la contaminación.

Cómo se formó la isla de plástico que hoy funciona como hábitat

La llamada “isla de basura” del Pacífico Norte no apareció de un día para el otro. Su origen se remonta a décadas de acumulación de residuos impulsados por la actividad humana, combinados con un fenómeno oceánico clave: el Giro Subtropical del Pacífico Norte.

Este sistema de corrientes genera un movimiento circular que atrapa los desechos flotantes y los mantiene concentrados en una misma región del océano. En ese punto, el agua se mueve más lentamente, lo que favorece que el plástico, las redes y otros materiales queden suspendidos en la superficie durante largos períodos.

Con el paso del tiempo, esta acumulación fue creciendo hasta formar una especie de “isla” flotante compuesta por todo tipo de objetos. Incluso eventos extremos, como el tsunami de Japón en 2011, contribuyeron a aumentar el volumen de residuos al arrastrar grandes cantidades de basura hacia el océano.

isla de plástico
Este proceso, sostenido durante años, dio lugar a un entorno completamente artificial.

Este proceso, sostenido durante años, dio lugar a un entorno completamente artificial.

Qué especies viven allí y por qué lograron adaptarse

  • El descubrimiento más impactante fue la diversidad de organismos que habitan estos residuos. El estudio, publicado enNature Ecology and Evolution, documenta "asentamientos costeros y pelágicos a cientos de kilómetros del continente”.
  • A partir del análisis de distintos objetos plásticos recolectados en la zona, los investigadores identificaron una sorprendente cantidad de vida: percebes, pequeños crustáceos, anémonas y otros organismos que lograron establecerse en estas superficies flotantes. En total, se registraron 46 especies de invertebrados pertenecientes a distintos grupos.
  • Uno de los aspectos más llamativos es que muchas de estas especies provienen de zonas costeras, lo que indica que fueron transportadas desde tierra firme hasta mar abierto. A pesar de ello, lograron sobrevivir en un entorno completamente diferente al de su origen.

La clave de esta adaptación está en sus características biológicas

Muchas de estas especies pueden reproducirse sin necesidad de pareja, lo que les permite multiplicarse rápidamente en espacios reducidos. Además, sus ciclos de vida no dependen de largos desplazamientos, lo que facilita su permanencia en estos “soportes” artificiales.

También influye el tipo de material

Redes y cuerdas, por ejemplo, generan estructuras más complejas donde los organismos pueden adherirse y protegerse, favoreciendo la formación de pequeñas comunidades.

isla de plástico

La isla de plástico del Pacífico es un recordatorio del impacto humano en los océanos, pero también una muestra de la capacidad de la vida para adaptarse a lo inesperado. Lo que parecía un desierto de residuos hoy alberga un ecosistema complejo, aunque su existencia plantea más preguntas que respuestas sobre el futuro del planeta.

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