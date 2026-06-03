3 de junio de 2026 - 21:35

Una mujer policía baleó "accidentalmente" a su amiga mientras conversaban en la calle: el video del caso

El momento fue tomado por una cámara de seguridad de un local, y ya quedó a disposición de la Justicia. Ahora resta confirmar si fue un accidente y las responsabilidad correspondiente.

Una policía baleó accidentalmente a su amiga.

Una policía baleó "accidentalmente" a su amiga.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una joven fue baleada por accidente en Venezuela luego de que su amiga -agente de la Policía Nacional Bolivariana- accionara su arma reglamentaria mientras ambas conversaban en la vereda. La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Tras el disparo, la víctima fue asistida y trasladada a un hospital urgentemente. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

Video: el disparo de la policía a su amiga

Según se observa en el video, las dos mujeres estaban apoyadas sobre una baranda y mantenían una charla aparentemente distendida. En un momento, la policía sacó su arma reglamentaria y comenzó a manipularla mientras estaba a lado de su amiga.

Segundos después, cuando la joven parecía distraída, se produjo el disparo. La víctima reaccionó con gestos de dolor y se incorporó lentamente, mientras la policía mostraba sorpresa por lo sucedido y le hacía señas para que se quedara quieta.

Tras advertir la situación, la uniformada revisó rápidamente a la joven, guardó el arma y salió corriendo en busca de ayuda. Luego se acercó a otra agente que se encontraba en el lugar para alertarla sobre lo sucedido.

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De acuerdo con versiones difundidas en medios locales, la mujer herida tendría alrededor de 22 años y existiría una relación de amistad con la policía involucrada. Esa cercanía también quedó reflejada en la tranquilidad con la que ambas conversaban antes del incidente.

El caso generó repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios reclamaron con fueres comentarios hacia la persona que efectuó el disparo. También solicitaron capacitación en el uso de armas de fuego para el personal policial, ya que existen “graves falencias”.

Las autoridades venezolanas deberán determinar ahora si se trató de un accidente y qué responsabilidades corresponden.

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