Tiene 10 años, investigó mariposas y descubrió que pueden transmitir recuerdos a sus crías

Jo Nagai , un estudiante de 10 años de Kobe, Japón , descubrió que las mariposas cola de golondrina heredan memorias de sus antepasados. Mediante un experimento con aceite de lavanda y estímulos eléctricos, el niño probó que los recuerdos sobreviven a la reconstrucción celular de la metamorfosis y se transmiten genéticamente.

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Jo comenzó a criar mariposas cola de golondrina en segundo grado. Al liberarlas, notó que los insectos regresaban a él en lugar de huir hacia el bosque. Esta observación lo llevó a contactar a la Dra. Martha Weiss , entomóloga de la Universidad de Georgetown .

Weiss sugirió inicialmente que Nagai realizara una prueba simple sobre el aprendizaje de colores. El niño insistió en replicar un estudio previo sobre la memoria de las polillas. Durante años, intercambiaron cartas y documentos técnicos entre Estados Unidos y Japón.

Nagai montó un laboratorio casero para entrenar a las orugas. Utilizó un dispositivo de terapia muscular para emitir vibraciones mientras los insectos percibían el aroma del aceite de lavanda. El objetivo era generar una asociación negativa con ese olor específico.

Tras la fase de metamorfosis, donde el cuerpo del insecto se reconstruye dentro de la crisálida, las mariposas adultas fueron puestas a prueba. En un laberinto en forma de Y , el 80% del grupo entrenado evitó el brazo que contenía el aroma a lavanda.

¿Por qué la memoria pasó a hijos y nietos de las mariposas?

El experimento se extendió a la descendencia de los ejemplares originales. Nagai descubrió que los hijos y nietos de las mariposas condicionadas rechazaban el olor a lavanda de forma instintiva. Estos nuevos insectos nunca habían recibido las vibraciones de entrenamiento.

Los resultados fueron recopilados en un informe de 33 páginas enviado a la doctora Weiss. Nagai presentó su investigación en el Congreso Internacional de Entomología en Kobe ante expertos globales y el príncipe heredero de Japón.

Durante la visita de Weiss a Japón, el niño recibió una lupa idéntica a la que utiliza la profesora. Nagai planea estudiar veterinaria para tratar tanto a mamíferos como a insectos.