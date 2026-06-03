Germán Gómez, en Aconcagua Radio: "Ojalá que no nos congelemos los mendocinos"

En Aconcagua Radio el titular del bloque de diputados justicialistas advirtió que la modificación impulsada por el gobierno nacional afectará a 400.000 hogares.

El diputado Germán Gómez, titular del bloque justicialista de la Legislatura mendocina, salió al cruce de la reforma a la Ley de Zonas Frías que avanza en el Congreso nacional y reclamó su rechazo en el Senado. En diálogo con Hermoso Caos, el legislador advirtió que la nueva normativa impulsada por el Ejecutivo nacional rompe la fórmula polinómica que permitía a Mendoza y otras provincias acceder a beneficios tarifarios, y que su aprobación definitiva implicaría un fuerte aumento en las boletas de luz y gas para los mendocinos.

"Son 400.000 hogares que van a quedar fuera de esta ley y van a tener un incremento enorme en el pago de ese servicio", señaló Gómez, y recordó que la ley original fue votada por unanimidad en su momento, con apoyo de radicales, peronistas y distintas fuerzas políticas. "No entendemos el por qué de ese cambio tan rotundo en el voto de legisladores que antes la avalaron", cuestionó.

El diputado también enmarcó el conflicto en un contexto económico provincial que calificó de crítico: cierre de comercios, caída del turismo, crisis en los sectores gastronómico, vitivinícola y tomatero. "No hay un solo sector que no esté sufriendo los perjuicios de las medidas del gobierno nacional, del cual el gobierno provincial es cómplice y socio estratégico", afirmó.

Consultado sobre las declaraciones de Patricia Bullrich —quien visitó Mendoza el día anterior y anticipó un debate más profundo en el Senado—, Gómez fue directo: "Ojalá que no salga y ojalá que no nos congelemos los mendocinos". El legislador sostuvo que el rechazo a la reforma podría concretarse con el voto de tan solo dos senadores que ya habrían manifestado su disconformidad con la modificación. "La decisión tiene que ser muy firme. Nuestro pueblo tiene que ser la prioridad", concluyó.

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