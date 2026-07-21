Hoy es el Día Mundial del Perro: por qué se celebra cada 21 de julio y cuál es su verdadero significado

Son nuestros más fieles amigos y ocupan un lugar único en cada hogar. Hoy es un gran día para devolverles un poco de todo lo que nos dan.

Día Mundial del Perro: por qué se celebra cada 21 de julio y cuál es su verdadero significado

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que no solo rinde homenaje al “mejor amigo del hombre”, sino que también busca concientizar sobre una dura realidad: el abandono y maltrato que sufren millones de perros en el mundo.

La conmemoración fue impulsada en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara sobre una estadística alarmante: el 70% de los perros del planeta no tiene un hogar. A partir de ese dato, se estableció esta jornada para reflexionar sobre el cuidado, la adopción responsable y el bienestar animal.

Además de ser compañeros leales, los perros ocupan un lugar fundamental en múltiples aspectos de la sociedad: trabajan como lazarillos, terapeutas, bomberos, policías y rescatistas, entre otras funciones. También se han convertido en verdaderas estrellas de las redes sociales, donde conquistan con su ternura y personalidad.

Día Mundial del Perro: una fecha para celebrar, reflexionar y actuar El Día Mundial del Perro no es solo una excusa para mimar a nuestros amigos de cuatro patas, sino una oportunidad para visibilizar el abandono y fomentar la tenencia responsable. Se estima que hay más de 300 millones de perros en todo el mundo, muchos de ellos viviendo en situación de calle o sin recibir los cuidados adecuados.

Día Mundial del Perro. Aunque esta fecha se conmemora a nivel internacional, cada país tiene su día particular. En Argentina, por ejemplo, el Día Nacional del Perro se celebra el 2 de junio, en homenaje a “Chonino”, un perro policía que murió heroicamente en 1983 al salvar la vida de su adiestrador. La propuesta fue impulsada por la escritora Cora Cané y adoptada oficialmente en 1996.

La conmovedora historia de Chonino, el can que dio origen al Día del Perro en Argentina En otros países, como Estados Unidos, el Día del Perro se celebra el 26 de agosto, mientras que en Japón es el 1 de noviembre. Además, el 27 de julio se reconoce como el Día del Perro Callejero, una jornada para reflexionar sobre el abandono y el maltrato animal.