Primero reaparecieron las gamuzas, después volvieron los flecos, más tarde se llenaron las pasarelas de volados suaves y bordados. La pista estaba ahí, pero todavía faltaba una prenda para terminar de cerrar el regreso. En 2026, esa pieza ya tiene nombre: la blusa boho setentosa.

El icónico objeto de colección de los 80 que vuelve a estar de moda este 2026: podría valer una fortuna

Un tapado vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

Liviana, romántica y con detalles que durante un tiempo parecían demasiado de archivo para volver a entrar en la moda real.

Hoy pasa lo contrario: se está convirtiendo en una de las formas más efectivas de sacar del piloto automático a un outfit básico.

Vogue ya la marcó como una de las prendas en ascenso de 2026, señal de que el revival bohemio no quedó en un amague.

Lo interesante es que no regresó como disfraz festivalero ni como copia literal de los 70. La blusa que está subiendo ahora tiene otra lectura: telas blandas, mangas con algo de volumen, bordados, encaje, broderie anglaise, escote más trabajado y un aire artesanal que se siente más refinado que recargado.

Con jeans no queda hippie: queda más actual

Ese es, probablemente, el dato que más ayuda a entender por qué volvió. Cuando esta blusa se cruza con denim, deja de verse nostálgica y pasa a sentirse actual. Un jean recto, uno oscuro o incluso uno más relajado le bajan el dramatismo y la vuelven mucho más fácil de usar.

Who What Wear fue bastante claro con eso: remarcó que la blusa boho combina con “cada tipo de jean” y la mostró como reemplazo directo de la remera lisa o del tank top.

Las blusas de los años 70 están de vuelta y se combinan con jeans y polleras largas (3)

En la práctica, ese cruce resuelve algo que pasa mucho en otoño: el jean salva, pero también puede volver el look demasiado básico.

La blusa boho mete textura, movimiento y un punto de interés arriba, sin obligar a sumar una campera rara o un accesorio exagerado. Ahí está su fuerza.

Las blusas de los años 70 están de vuelta y se combinan con jeans y polleras largas (2)

Un denim azul medio, mocasines o botas, abrigo neutro y una blusa con mangas suaves o cuello bordado ya cambian la escena completa. No hace falta más para que el conjunto se vea pensado.

Con polleras largas arma la versión más 2026

Ahora bien, con polleras largas hace otra cosa. Ya no ordena: completa. El revival boho de 2026 también viene empujando faldas largas, fluidas y con más movimiento, así que la combinación entre ambas prendas casi cae sola.

Lo importante acá es la proporción. Una pollera larga con mucha tela y una blusa demasiado suelta pueden apagar la figura si no se equilibran un poco.

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Por eso las fórmulas que mejor funcionan suelen ser bastante concretas: blusa metida apenas adelante, manga con volumen pero cintura marcada, o una falda más recta si la parte de arriba ya tiene demasiados detalles.

Esa lógica de compensar proporciones aparece repetida en guías de estilo de maxi skirts 2026, y explica por qué algunas combinaciones se ven elegantes y otras quedan demasiado cargadas.

El detalle que define si se ve moderna o vieja

Acá aparece el error más común. La blusa boho no falla por sí sola; falla cuando se la rodea de demasiados guiños retro al mismo tiempo.

Si a la prenda se le suma sombrero, cinturón enorme, flecos, botas muy literales y accesorios demasiado temáticos, el look puede irse al costume rápido. En cambio, cuando se la deja respirar sobre una base más limpia, la tendencia funciona mucho mejor.

Las blusas de los años 70 están de vuelta y se combinan con jeans y polleras largas (1)

De hecho, una editora francesa entrevistada por Who What Wear resumió muy bien ese punto al explicar que prefiere llevar una blusa étnica con jeans casi aburridos antes que hacer un total look bohemio.

Esa idea sirve mucho para bajarla a Argentina: la clave no es vestirse de época, sino meter una sola pieza con personalidad dentro de un look real.